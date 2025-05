Marsala: i giochi dei bambini di piazza Porticella tra degrado, rifiuti e inciviltà

06/05/2025 11:25:00

In piazza Porticella, a Marsala, si trova una piccola villetta con un prato verde e alcuni giochi dedicati ai più piccoli. Un luogo che potrebbe rappresentare un prezioso spazio di svago per le famiglie e un’oasi di tranquillità per nonni e genitori. Purtroppo, come spesso accade, la realtà è ben diversa dalle buone intenzioni.

La zona si presenta infatti in uno stato di evidente abbandono: bottiglie vuote, rifiuti sparsi sull’erba e sporcizia ovunque. La panchina che dovrebbe accogliere chi accompagna i bambini è circondata dai resti dell’inciviltà di chi non ha rispetto per uno spazio pubblico. Una situazione che ha spinto il nostro lettore, Nino, a scriverci una lettera di denuncia dopo aver vissuto in prima persona questo triste scenario. Ecco le sue parole:

“Cara redazione, qualche giorno fa ero con il mio adorato nipotino nei pressi di piazza Marconi (Porticella) e con la coda dell'occhio vedo nel piccolo giardino vicino la fontana l'installazione di un'altalena per piccini ed un piccolo prato. Non mi è sembrato vero e sono andato con lui a sfruttare un'opportunità inaspettata. Mentre lui si divertiva sull'altalena, ho però visto la vera realtà: il prato era sporco e pieno di bottiglie vuote ed immondizia, specialmente vicino la panchina che dovrebbe servire ai genitori o ai nonni per riposare. È durato poco, meglio andarsene. Forse questo è anche il pensiero che attraversa i moltissimi giovani che lasciano la nostra terra.

Ovviamente non mi sto lamentando con il Sindaco, ma con la grande inciviltà di coloro che usano anche questi spazi dedicati ai bambini come discariche.”

Uno sfogo sincero, che racconta un disagio condiviso da tanti cittadini. Un piccolo spazio verde potrebbe rappresentare molto per una comunità, se solo fosse rispettato da chi lo frequenta. L’auspicio è che questa segnalazione possa accendere un riflettore sul problema e incentivare maggiore attenzione, sia da parte delle istituzioni, sia – soprattutto – da parte dei cittadini.

