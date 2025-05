07/05/2025 09:00:00

Il trasferimento dell’ufficio legale del comune di Castelvetrano presso i locali al primo piano di Palazzo Pignatelli sarebbe dovuto avvenire tra circa due settimane, ma il crollo di una parte di controsoffitto sembra aver rimesso in gioco tutto. Gli interventi per il rinnovamento degli ambienti erano stati terminati da un po’ quando intonaci e calcinacci sono venuti giù dall’alto.

Da circa un anno, l’ufficio legale dell’ente è stato trasferito nell’ex Chiesa di San Leonardo, in piazza Matteotti (in passato sede della polizia municipale) proprio per permettere i lavori nella sede di Palazzo Pignatelli. Lavori che potrebbero essere stati eseguiti non a regola d’arte.

“Non si è trattato di una ristrutturazione, ma di un intervento manutentivo – ha affermato l’assessore Davide Brillo, che ha tra le deleghe quella della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ed infrastrutture pubbliche - In ogni caso, cercheremo di stabilire le cause di questo crollo e di accertare le eventuali responsabilità”.