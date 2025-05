 Castelvetrano, all’I.C. Lombardo Radice Pappalardo si educa alla Green Economy

07/05/2025 02:00:00

All’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano la sostenibilità ambientale è entrata a far parte della quotidianità scolastica. Negli ultimi anni, la scuola ha portato avanti diverse iniziative incentrate sull’educazione ambientale, sul rispetto del verde pubblico e sulla riduzione dei consumi energetici.

Un esempio concreto arriva dal plesso Pappalardo, dove una piccola aiuola, un tempo trascurata e soggetta ad atti vandalici, è stata recuperata e valorizzata. A partire dal 21 marzo, una pianta di lavanda, donata alla scuola, è diventata simbolo di cura e attenzione. Studenti, docenti e collaboratori scolastici si sono occupati della manutenzione: irrigazione, potature e la realizzazione di cartelli informativi, trasformando un metro quadrato di terra in un’area curata e rispettata da tutta la comunità scolastica.

L’attenzione al territorio passa anche da iniziative collettive come la Festa dell’Albero, durante la quale gli alunni sono stati coinvolti in attività di piantumazione e riflessione sui temi ambientali.

Sul fronte energetico, l’istituto ha avviato una collaborazione con l’azienda locale Energia Italia Srl, specializzata in tecnologie per il fotovoltaico e il risparmio energetico. Lo scorso 16 aprile, alla presenza dell’Assessore Brillo e del Dirigente Scolastico, l’azienda ha donato sei climatizzatori a basso consumo al plesso Pappalardo. Un contributo che consente ambienti più confortevoli, riducendo al contempo i consumi.

L’impegno si estende anche in ambito internazionale, grazie alla partecipazione al progetto Erasmus+ “ECOL – Ecological Education and Out-of-School Learning Activities”, che coinvolge partner scolastici da Romania, Turchia, Croazia e Portogallo. Il progetto, attivo per il biennio 2024-2026, promuove scambi di buone pratiche educative e affronta temi legati ai cambiamenti climatici e all’ambiente. A ottobre, l’Istituto ospiterà a Castelvetrano le delegazioni dei Paesi partecipanti, con un focus sul concetto di “ecologia della mente”, che collega il benessere individuale al contesto ambientale, culturale e sociale.