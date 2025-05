Luana Rondinelli porta a Palermo "Giacominazza"

07/05/2025 11:30:00

Una scena scarna, attraversata da tagli di luce che sembrano incidere l’anima, accoglie il pubblico del Teatro Libero per l’ultimo appuntamento della sua 57esima stagione teatrale. Venerdì 9 e sabato 10 maggio, alle 21.15, va in scena Giacominazza, potente dramma scritto e diretto da Luana Rondinelli, anche in scena insieme a Giovanna Mangiù. Una produzione dell’associazione Città Teatro di Catania che scuote e commuove, anticipando l’imminente festival Presente Futuro.

Al centro della pièce due donne, due mondi, due resistenze. Giacomina, che il paese ha ribattezzato con disprezzo Giacominazza, incarna la lotta per l’autenticità. La sua omosessualità non è solo un tratto identitario, ma un grido di libertà, una sfida a una società soffocata da ipocrisie e conformismi. Non si lascia ingabbiare dal destino che altri vorrebbero cucirle addosso, quello di silenziosa sottomissione. A ogni passo, cerca un modo per vivere senza negarsi.

Accanto a lei, in contrasto ma anche in risonanza, Mariannina, cartomante rispettata, figura familiare e rassicurante, simbolo di una tradizione che consola ma limita. Ha costruito una maschera, un ruolo che le garantisce potere e accettazione, ma che le ha rubato la libertà più profonda. Tra le due donne si sviluppa un confronto intimo e feroce, fatto di verità sussurrate e urlate, in un dialetto siciliano che amplifica emozioni e tensioni.

Lo spettacolo si muove tra confessioni e rivelazioni, accuse e carezze, in un’alternanza di ruoli dove vittime e carnefici si confondono. È una danza dolorosa e appassionata tra due femminilità che si riconoscono e si scontrano, unite da un fuoco comune: il desiderio di esistere pienamente, fuori da ogni definizione imposta.

Giacominazza non è solo teatro, è atto poetico e politico. È un grido contro il giudizio che condanna, contro il chiacchiericcio che disumanizza, contro l’ipocrisia che divora le individualità. Un’opera intensa e necessaria, che dà voce alla vulnerabilità e al coraggio delle donne, trasformando il palcoscenico in un luogo di verità.