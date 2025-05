Monreale, convalidato il fermo di Acquisto: è accusato di concorso in strage

07/05/2025 15:34:00

Il gip di Palermo ha convalidato il fermo di Samuele Acquisto, 18 anni, coinvolto nella sparatoria di Monreale in cui sono rimasti uccisi tre ventenni. Il giudice ha disposto per il ragazzo la misura della custodia cautelare in carcere.

Acquisto, originario del quartiere Zen 2, è accusato di concorso in strage. Avrebbe partecipato alla rissa scoppiata tra due comitive, una di monrealesi, l’altra di palermitani, il 27 aprile e incitato l’amico Salvatore Calvaruso a far fuoco sulla folla.

Con lui poi si sarebbe allontanato in moto dal luogo della sparatoria. Calvaruso è stato fermato nei giorni scorsi.

Sentito ieri dal gip per l’interrogatorio di garanzia, nel corso di dichiarazioni spontanee, ha negato di aver preso parte alla lite e di aver spinto l’amico a sparare. Contro di lui ci sono le testimonianze di otto persone e le immagini di diverse videocamere di sorveglianza.

Proseguono le indagini per risalire al terzo responsabile della sparatoria, il giovane che, insieme a Calvaruso, ha fatto fuoco. In tutto sono stati esplosi 20 colpi.