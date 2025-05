Turismo: 18 buyers internazionali nel trapanese per le offerte del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale

07/05/2025 16:00:00

Dall’8 al 12 maggio la Sicilia Occidentale ospiterà diciotto tour operator internazionali e un gruppo di giornalisti della stampa nazionale di settore. L’iniziativa, organizzata dal Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, punta a promuovere la destinazione "West Sicily" sui mercati esteri e a favorire l’incontro diretto tra operatori locali e potenziali partner internazionali.

I buyers, provenienti da vari Paesi tra cui Regno Unito, Polonia, Lituania, Spagna, Turchia, Canada e Belgio, parteciperanno a un programma articolato in tre percorsi paralleli che toccheranno le principali aree turistiche della provincia di Trapani. I tour includono attività legate al turismo outdoor, benessere e sostenibilità, e interesseranno località come Castellammare del Golfo, Segesta, San Vito Lo Capo, Trapani, Erice, Marsala e Gibellina.

Venerdì 9 maggio sarà dedicato agli incontri B2B tra i buyers e le imprese del territorio, che presenteranno la loro offerta di servizi turistici in un workshop ospitato dal Baglio Oneto Resort di Marsala. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa e si concluderà con una cena sull’isola di Mothia.

Un itinerario specifico è previsto anche per i giornalisti italiani, che visiteranno luoghi simbolo come il Cretto di Burri a Gibellina, il parco archeologico di Segesta, le saline e la città di Trapani, con l’obiettivo di raccontare l’identità e il potenziale del territorio.

«Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni», ha dichiarato la presidente del Distretto, Rosalia D’Alì.