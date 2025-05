Alcamo: “Resistere per Esistere”. Un weekend di eventi per la pace e la solidarietà

08/05/2025 11:41:00

Dal 9 all'11 maggio 2025, Alcamo ospiterà una serie di eventi promossi dall’associazione Mediterranea, in collaborazione con Voci nel Silenzio e con il patrocinio del Comune di Alcamo, per sensibilizzare sulla situazione dei territori occupati e dei conflitti in corso.

Il programma, intitolato “Resistere per esistere”, prevede appuntamenti che mescolano arte, testimonianze e attivismo, con l’obiettivo di promuovere la resistenza pacifica e i diritti umani.

Venerdì 9 maggio, alle 20:30, il Cinema Esperia di Corso VI Aprile ospiterà la proiezione del documentario “No Other Land”, vincitore del premio Oscar come miglior documentario. Il film racconta la realtà della lotta per la terra e la resistenza delle comunità palestinesi contro le forze di occupazione.

Sabato 10 maggio, la giornata si aprirà alle 17:00 presso l’Auditorium del Collegio dei Gesuiti con un incontro dal titolo “La resistenza nonviolenta in Masafar Yatta, nella Cisgiordania occupata”. Durante l’incontro, attivisti di Mediterranea e un rappresentante di Voci nel Silenzio condivideranno le loro testimonianze dirette, raccontando la lotta quotidiana delle popolazioni locali per difendere i loro diritti e territori.

Sempre sabato 10 maggio, alle 19:00, in Piazza Ciullo, si terrà un corteo per le vittime di Gaza. L’iniziativa mira a portare l’attenzione sulla tragedia che coinvolge la popolazione di Gaza e la necessità di un intervento per fermare la violenza e favorire la pace.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla cittadinanza. “Resistere per esistere” vuole essere una testimonianza di solidarietà e un invito alla riflessione sulla necessità di pace e giustizia, temi che toccano direttamente la vita di milioni di persone nel mondo.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori tramite i canali ufficiali dell’associazione Mediterranea Nea e Voci nel Silenzio.