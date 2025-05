Salemi, il dramma dei migranti raccontato nel corto “Marrobbio” di Damiano Impiccichè

08/05/2025 10:17:00

Venerdì 9 maggio alle ore 18:30, presso il Centro Kim di Salemi, sarà proiettato il cortometraggio “Marrobbio” del regista Damiano Impiccichè, un’opera che affronta con delicatezza e intensità il tema delle migrazioni, visto attraverso lo sguardo innocente di un bambino.

L’iniziativa, dal titolo “Dall’accoglienza della tavola di Cutro... alla visione di Marrobbio”, è promossa dalla Parrocchia Chiesa Madre San Nicola di Bari, con il sostegno di Solidalia, del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno, e con il patrocinio del Comune di Salemi.

Dopo la proiezione seguirà un momento di approfondimento con un’intervista al regista, condotta da Filippo Triolo, per analizzare il processo creativo e il messaggio sociale del corto. A introdurre e chiudere l’incontro saranno i ragazzi del catechismo di Salemi e Vita, protagonisti di un percorso formativo che ha coinvolto anche la riflessione sul tema dell’accoglienza.

Marrobbio racconta in pochi minuti una storia toccante, che mette in luce l’umanità spesso invisibile dietro i numeri delle tragedie migratorie, offrendo uno spunto per riflettere sul valore della solidarietà e dell’integrazione. L’evento si inserisce all’interno di un percorso più ampio di educazione civica e consapevolezza sociale promosso dalle realtà ecclesiali e civili del territorio.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.