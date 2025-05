Marsala, perdita d’acqua da oltre un mese in contrada Fontanelle

09/05/2025 22:15:00

Una perdita d’acqua visibile da oltre un mese e nessun intervento da parte del Comune. È la segnalazione che arriva alla redazione di Tp24.it da un residente di Marsala, che denuncia la situazione in contrada Fontanelle.

«La perdita è lì da settimane e il Comune non si preoccupa minimamente di intervenire – scrive il lettore –. La beffa è che da un lato si parla di emergenza idrica, dall’altro si lasciano sprecare litri e litri d’acqua ogni giorno».

Il cittadino segnala anche una disparità nel servizio idrico: «In contrada Fontanelle l’acqua arriva sempre, giorno e notte, estate e inverno. Io abito in contrada Giardinello/Sturiano e, nonostante il contratto preveda tre turni settimanali, ne riceviamo solo due, il mercoledì e la domenica, per poche ore. In estate, se non hai il motore per l’autoclave, resti a secco».

Secondo quanto riferito, gli uffici comunali avrebbero smentito che alcune zone ricevano acqua ininterrottamente, spiegando che la distribuzione è regolata dalla disponibilità idrica. Ma la realtà, per chi vive certe situazioni, sembra raccontare altro.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.