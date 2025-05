9 Maggio: Papa Leone XIV, la prima benedizione. India e Pakistan si bombardano

09/05/2025 07:05:00

E' il 9 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani

• Il cardinale Robert Francis Prevost è stato eletto papa. Ha scelto di chiamarsi Leone XIV. Figura esile, uomo mite, 69 anni, frate agostiniano, già prefetto del Dicastero per i Vescovi. Il primo pontefice nato negli Stati Uniti, missionario e a lungo vescovo in Perù

• In piazza San Pietro 150 mila persone hanno accolto la notizia con sorpresa. Al momento dell’Habemus Papam il primo urlo di giubilo. Quando il cardinale protodiacono Mamberti ha detto «Robertum Franciscum» si è sentito dire: chi è?

• Leone XIV si è affacciato dalla loggia delle benedizioni visibilmente commosso. Più che un saluto, ha tenuto un discorso programmatico. Ha parlato in italiano, in spagnolo e in latino. Ha usato nove volte la parola «pace»





• India e Pakistan sono sull’orlo del conflitto. Entrambi i Paesi si stanno bombardando con missili e droni. Su richiesta del governo indiano, Meta ha bloccato il profilo Instagram @Muslim, che pubblica «notizie islamiche» ed è seguito a 6,7 milioni di persone

• Oggi a Mosca si celebra l’80° della vittoria nella seconda guerra mondiale con una grande parata militare. Putin e Xi Jinping ieri hanno firmato venti documenti di cooperazione bilaterale. Una sfida all’America

• Il Parlamento ucraino ha ratificato l’accordo Trump- Zelens’kyj sulle terre rare. I due presidenti ieri si sono parlati al telefono

• Trump ha annunciato un accordo commerciale con la Gran Bretagna che abbatterà i dazi imposti su automobili e acciaio britannici: si tratta della prima intesa conclusa dagli Stati Uniti con un altro Paese dopo il Liberation Day

• Melania sarebbe sparita dalla Casa Bianca. La chiamano la first lady fantasma. Michelle Obama, 61 anni, ha ammesso di essere in terapia

• I referendum contro il Jobs Act promossi dalla Cgil stanno spaccando il Pd. Secondo Dago «se milioni di italiani andassero a votare (anche senza raggiungere il quorum) Landini assumerebbe inevitabilmente un’investitura politica da leader dell’opposizione, emarginando sia Elly Schlein sia Giuseppe Conte

• Risiko bancario, il ceo di Mediobanca Andrea Orcel e il costruttore romano Francesco Gaetano Caltagirone si sono incontrati in piazza Borromeo a Milano, crocevia di molti studi legali

• Il primario di Radiologia dell’ospedale di Piacenza, Emanuele Michieletti, che aveva molestato 32 donne in 45 giorni, è stato licenziato per giusta causa

•I servizi segreti tedeschi hanno sospeso la classificazione di Afd come organizzazione estremista

• Mark Zuckerberg, in un podcast, la settimana scorsa, ha detto che l’intelligenza artificiale potrà presto sostituire qualunque esperienza umana, dalla ricerca di informazioni al bisogno di avere amici

• Dopo quasi vent’anni la maxi-gru davanti agli Uffizi sarà smontata e rimpiazzata con un montacarichi. Grande momento a Firenze

• La Procura chiede di mandare a processo la legale di Alessia Pifferi e cinque psicologi

• Selvaggia Lucarelli dovrà risarcire lo psicoterapeuta Claudio Foti con 65 mila euro per articoli diffamatori sul caso Bibbiano

• Oggi inizia il Giro d’Italia. Ci sarà una storica partenza dall’Albania, la 15ª in assoluto dall’estero. 160 km da Durazzo a Tirana

• La Fiorentina ha pareggiato 2 a 2 con il Real Betis, è eliminata dalla Conference League

• È morto Joseph Nye, politologo e studioso americano, grande teorico del concetto di soft power. Collaborò con le amministrazioni Carter, Clinton e Obama. Aveva 88 anni

• Se ne sono andati anche il politico Marco Causi ed il sindacalista e politico Pietro Gasperoni.

Titoli

Corriere della Sera: Il Papa americano: pace

la Repubblica: Il Papa americano

La Stampa: Il Papa dei due mondi

Il Sole 24 Ore: Leone XIV: «Costruire ponti per la pace»

Avvenire: La pace sia con noi

Il Messaggero: Il Papa americano

Il Giornale: Leone d’America

Qn: Un papa per la pace

Il Fatto: Un Leone per la pace

Leggo: Un americano a Roma

Libero: Non è Francesco

La Verità: Sarà un altro Bergoglio?

Il Mattino: «Pace disarmata e disarmante»

il Quotidiano del Sud: «Costruiamo ponti»

il manifesto: La fossa del Leone

Domani: Un americano a Roma