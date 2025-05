 Halyciae – Premio Letterario Città di Salemi: annunciata la cinquina finalista Under 27

09/05/2025 09:30:00

È stata ufficializzata ieri sera, attraverso i canali social dell’Associazione culturale Liber…i e del Salìber Fest, la cinquina finalista della prima edizione dell’Halyciae – Premio Letterario della Città di Salemi – Bando Giovani Under 27. Il concorso nazionale, incentrato sul tema “Giovani e Fragilità”, ha raccolto numerose adesioni da tutta Italia, rivelandosi, come dichiarano gli organizzatori, “un successo inaspettato” e “una scommessa vinta”.

La selezione dei finalisti è avvenuta grazie al lavoro di una giuria di lettori composta da ex vincitori e finalisti del Premio Campiello Giovani, docenti di Lettere, librai, lettori appassionati e dottorandi in Studi Umanistici. I cinque racconti scelti rappresentano voci nuove, capaci di esprimere con autenticità e maturità narrativa il mondo interiore delle giovani generazioni.

Ecco i finalisti che si contenderanno la vittoria sul palco del Salìber Fest, a luglio, nel cuore del centro storico di Salemi:

Daniele Camagna (23 anni, Rocca Sinibalda – RI) con il racconto “Foto”

Giusy Campanella (23 anni, Ciminna – PA) con “Giallo di primavera”

Arianna Lucarelli (26 anni, Senigallia – AN) con “La luce arancione”

Francescoluca Ricci (23 anni, Roma – RM) con “Cuori di luglio”

Alessandro Vitullo (20 anni, Roma – RM) con “Nulla da ricordare”

La Giuria di Qualità, presieduta dalla scrittrice Claudia Lanteri, avrà ora il compito di decretare il racconto vincitore. Con lei, a valutare i testi, anche gli autori Veronica Galletta, Tommaso Giartosio, Dario Voltolini, e i redattori del magazine letterario Topsy Kretts, Federico Riccardo e Simone Sciamè, partner dell’iniziativa.

Il racconto vincitore verrà pubblicato su Topsy Kretts e, insieme agli altri finalisti, sarà incluso in un’antologia cartacea che verrà presentata durante il Salìber Fest di luglio. Sarà un’occasione unica per ascoltare le voci di questi giovani autori emergenti e celebrare il potere della scrittura come strumento di espressione, riflessione e condivisione.

Il concorso è promosso dall’Associazione Liber…i con il supporto del Comune di Salemi e del suo assessorato a Culture, Sport, Turismo e Spettacolo, in collaborazione con la Rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani, il Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice e la Rete dei Festival letterari del trapanese.