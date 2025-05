Marsala in festa: un weekend di musica, emozioni e tradizione con il 72° Raduno dei Bersaglieri

09/05/2025 12:37:00

Marsala da ieri vive l'atmosfera unica del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Le storiche vie del centro risuonano delle marce militari, mentre i locali e le piazze si animano con la presenza di visitatori e appassionati, giunti in Città attratti dal ricco programma di eventi.

Il raduno Nazionale mantiene da 72 anni il suo fascino, rappresenta un momento di grande importanza sia sotto il profilo istituzionale che turistico-culturale. Oltre alle tradizionali cerimonie e sfilate, la manifestazione offre un cartellone di appuntamenti musicali e spettacoli che animeranno i luoghi simbolo della città.

"Il 72° Raduno dei Bersaglieri – dice l’assessore allo Sport e Turismo Ignazio Bilardello - non è solo una celebrazione istituzionale, ma una vera e propria festa per la città. Abbiamo voluto affiancare alle tradizionali cerimonie un ricco programma di spettacoli ed eventi collaterali che valorizzi Marsala e coinvolga tutti. Dai concerti delle fanfare alle performance artistiche in piazza, dai convegni agli spettacoli in Teatro, dalla musica live ai dj set, ogni appuntamento è stato pensato per unire generazioni e culture. In particolare, il Villaggio del Bersagliere diventerà per tre giorni il cuore pulsante dell'intrattenimento, con musica dal vivo e contaminazioni tra tradizione e modernità. Un'occasione unica per vivere la città attraverso l'energia dello spettacolo".

Venerdì 9 maggio, la giornata si accende con l’armonia raffinata del duo Liliana & Graziano Tumbarello, che alle 19.30 in Piazza della Repubblica intrecciano musica e voce in un dialogo che va dal jazz alle melodie senza tempo. Poi, il cuore della serata batte al Teatro Impero, dove alle 21:00 le fanfare danno vita a "Festa dell’Europa: Fanfare in Concerto". Lo spettacolo, presentato da Silvio Beccaria ed Elettra Curto, è già sold out, segno di un’attesa che ha superato ogni aspettativa. Tra i momenti più toccanti, la performance di Fabio Ingrassia, che con la sua sand art racconterà "Oltre i confini", una storia vera di coraggio bersaglieresco che lascerà il pubblico senza fiato. E quando il sipario cala, la notte marsalese si risveglia con i ritmi elettrizzanti del DJ Diversi Show: Angelo e Stefania uniscono mixer e voce dal vivo, trasformando la piazza in una pista da ballo sotto le stelle.

Sabato 10 maggio è un crescendo di emozioni. In Piazza della Repubblica, Fede e Sal (Federica Bono e Salvatore Perrone) incantano con un repertorio che spazia dall’opera al jazz, mentre la sera, alle 22:30, le Fanfare di Palermo, Roma, Bergamo e non solo illuminano la scalinata della Chiesa Madre con una performance solenne. L’Inno di Mameli risuona potente, mentre Fabio Ingrassia dipinge dal vivo un’opera d’arte, unendo musica e creatività in un istante indimenticabile. Al Villaggio del Bersagliere, l’atmosfera si fa più scanzonata con i Blue Monkeys Live Band, che alle 19:30 portano in scena l’energia contagiosa dei classici rock e pop. Poi, a mezzanotte, il DJ Adrix Show fa esplodere la festa con sonorità house e ritmi internazionali, per ballare fino all’alba.

Domenica 11 maggio, l’ultimo giorno, è un abbraccio tra passato e presente. La mattina, la sfilata nazionale colora le vie del centro, un fiume di piume al vento e divise storiche che rendono omaggio alla tradizione. Nel pomeriggio, i momenti più commoventi: l’intitolazione della Biblioteca Comunale all’On. Cottone, il ricordo delle vittime del bombardamento dell’11 maggio 1943, e un tributo a Giuseppe Garibaldi, eroe senza tempo. Alle 18:00, il silenzio rispettoso dell’ammainabandiera al Monumento ai Marinai chiude ufficialmente il Raduno. Ma Marsala non dice addio alla festa: il Villaggio del Bersagliere resta aperto, con i suoi profumi di street food siciliano, i calici di vino doc e, alle 19:30, la musica lounge del DJ Night by Night, perfetta per un ultimo brindisi tra luci soffuse e nuove amicizie.

Altri tre giorni in cui Marsala non è solo una città, ma un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Tra le note delle fanfare che riecheggiano tra gli antichi palazzi, i sapori che raccontano la Sicilia, e le storie di coraggio che si intrecciano al presente, questo Raduno è più di un evento: è un’emozione condivisa. Venite a vivere un week and multi sensoriale, a inebriare i palati con i manicaretti della cucina e il buon vino, ad ascoltare musica, a trascorre le notti fra le vie del centro storico sotto le stelle... Marsala vi aspetta, con il cuore aperto.