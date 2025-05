 Mazara: si accelera l’iter per il nuovo Piano Urbanistico Generale

09/05/2025 08:30:00

Il Comune di Mazara del Vallo punta ad accelerare l’iter di approvazione del Documento preliminare del Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento di pianificazione territoriale previsto dalla nuova normativa regionale. Lo ha comunicato l’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Torrente, spiegando che l'iniziativa nasce su impulso del sindaco Salvatore Quinci.

Il documento, una volta verificata la coerenza da parte degli organi istituzionali competenti, sarà discusso nell’ambito di una Conferenza di pianificazione prima di passare all’esame del Consiglio comunale.

Il Piano Urbanistico Generale di Mazara è tra i primi in Sicilia ad essere redatto secondo la legge urbanistica regionale del 2020. Come sottolineato dall’architetto Antonella Russo, responsabile unico del procedimento, il piano si basa su principi di sostenibilità ambientale e contenimento del consumo del suolo.

L’iter di redazione del PUG è stato avviato nel febbraio 2021 con una delibera di giunta che ha fissato le direttive operative secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 19 del 13 agosto 2020. Tale norma ha abrogato la precedente legislazione urbanistica, obbligando i Comuni a dotarsi di nuovi strumenti pianificatori.

Secondo il cronoprogramma, gli enti competenti avranno un mese per esprimere osservazioni nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). A seguire, la Conferenza di pianificazione disporrà di tre mesi per il parere definitivo. In assenza di ritardi, il Documento preliminare potrebbe essere discusso in Consiglio comunale entro quattro o cinque mesi.

Alla redazione del Piano collaborano, oltre ai tecnici comunali, anche il docente universitario Giuseppe Trombino e altri professionisti del settore.