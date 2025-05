Dal Trovatore a Cristicchi: estate di note e nuovi spazi per il Luglioâ€¯Musicale Trapanese

09/05/2025 06:00:00

Lirica, danza, concerti, jazz e matinée scolastici: tutti appuntamenti della 77ªâ€¯edizione del Luglio Musicale Trapanese, un ricco cartellone destinato a segnare l’estate, e non solo, della cultura trapanese; dal 5 giugno al 30 dicembre si snoderanno più di trenta eventi tessuti attorno al tema “VeRBi di integrazione, umanità e coraggio”.

«Un titolo che, di per sé, dichiara un programma ambizioso – spiega il direttore artistico Walter Roccaro – e che intreccia il “verbum” latino con l’acronimo dei nostri tre giganti in scena: Verdi, Rossini e Bizet». Cuore della stagione le produzioni operistiche “Il Trovatore”, “L’Italiana in Algeri” e “Carmen”, affiancate da concerti cameristici, due serate di danza, jazz al chiostro di San Domenico e matinée per le scuole con opere da camera contemporanee firmate Gioia Schittino, Andrea Ferrante e Antonio Fortunato; spazio ai talenti under 18 con la pianista dodicenne Martina Meola (28 giugno) e, dal 12 al 15 maggio, con il XX Concorso Lirico “Giuseppe Di Stefano”.

Grande attesa per l’appuntamento pop di Simone Cristicchi il 14 agosto, segnale di un’apertura a pubblici nuovi sostenuta dal consigliere delegato Natale Pietrafitta: «L’arrivo di Cristicchi arricchisce il panorama del nostro teatro e risponde a una richiesta concreta di novità».

Le politiche di accessibilità prevedono partiture in Braille, audio‑descrizioni, tecnologia Subpac per sordi e ipoacusici e il coinvolgimento del Dottorato di Ricerca “Artistic Research on Musical Heritage” del Conservatorio Scontrino; in parallelo il contest “I vostri Verbi”, aperto fino al 31 gennaio 2026, invita i cittadini a esprimersi in versi, musica o arti visive sui temi di umanità, integrazione e coraggio mettendo in palio abbonamenti per la stagione 2026.

Sul fronte infrastrutturale l’Ente inaugura la nuova sede amministrativa in via Passo Castel di Terra 1, negli ex uffici dell’acquedotto alle spalle del Municipio: «Un passo fondamentale per garantire spazi adeguati alla dignità del teatro», sottolinea Pietrafitta. Il sindaco Giacomo Tranchida ribadisce il valore economico dell’iniziativa: «Dopo 77 anni il Luglio Musicale resta un volano di sviluppo turistico per Trapani». L’assessora alla Cultura Rosalia d’Alì aggiunge: «La cultura è progresso e il teatro è per tutti, questa stagione lancia un messaggio sociale forte». Roccaro chiude l’invito: «Vogliamo un pubblico giovane, curioso, partecipe: venite numerosi, perché senza ricambio generazionale la musica perde voce».