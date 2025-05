10/05/2025 07:00:00

Gentile redazione, mi rivolgo a voi per segnalare una problematica che riguarda molte famiglie della nostra città e che merita attenzione. A partire dal 31 maggio, come da calendario scolastico, terminerà il servizio mensa per le scuole dell'infanzia e primaria. Di conseguenza, i bambini saranno costretti a uscire prima da scuola, con evidenti disagi per i genitori lavoratori.

Mi domando come sia possibile che, il Comune di Marsala non abbia previsto un servizio estivo con orario continuato, comprensivo di mensa. In una società dove sempre più famiglie sono composte da due genitori lavoratori, garantire un servizio educativo e assistenziale anche nei mesi estivi dovrebbe essere una priorità, non un’eccezione.

Spero che l'amministrazione si attivi concretamente per tutelare i diritti dei più piccoli e sostenere i genitori che, nel periodo estivo, si trovano in estrema difficoltà.



Genitore lavoratore