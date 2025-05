Oggi ad Arzano ultimo appuntamento di Regular Season per il Marsala Volley

10/05/2025 09:30:00

Ultimo appuntamento di regular season per l’EnoDoro Marsala Volley che, sabato 10 maggio 2025 per la 26° giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile, si recherà in trasferta ad Arzano per provare, con una vittoria, a confermare le sensazioni positive riscontrate in questi ultimi turni di calendario che hanno visto il roster di Coach Lino Giangrossi giocare un’ottima pallavolo innalzando il proprio livello tecnico. Una trasferta in Campania, comunque, per nulla semplice visto che le napoletane di Coach Antonio Piscopo sicuramente vorranno, nel proprio impianto di gioco che le ha da sempre calorosamente sostenute, congedarsi dal proprio pubblico con un risultato positivo. Un’ultima difficile sfida per capitan Varaldo e compagne che da due settimane si allenano duramente al fine di affrontare i sicuri play off promozione già conquistati sul campo, primo obiettivo stagionale della società cara al Presidente Massimo Alloro. Un match che porrà le basi della prossima fase di campionato che le azzurre affronteranno con l’incognita dell’avversaria da sfidare, proveniente dal girone C, che uscirà dalle pieghe di quest’ultima giornata.

“Anche se abbiamo conquistato matematicamente il secondo posto in classifica – dichiara la schiacciatrice Beatrice Pozzoni - è fondamentale vincere sabato ad Arzano per avere dalla nostra parte il fattore campo, oltre che nella prima fase, anche in una ipotetica seconda fase”. “Ci aspettano tanti sacrifici per questi play off – dichiara Coach Lino Giangrossi – rispetto alle date in cui si giocherà dovremo riorganizzare il calendario Allenamenti, Video, Pesi. Sarà faticoso ma dobbiamo essere bravi a recuperare le energie fisiche e mentali per ottenere il miglior risultato possibile che a questo punto può essere uno soltanto”. Il match, inizierà alle ore 15:00 di sabato 10 maggio 2025 e sarà diretto dal Sig. Stefano Adornato coadiuvato dalla Sig.ra Gabriella Notaro.