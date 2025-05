Shark a un passo dal sogno, perde a Bologna e chiude seconda: ora i playoff con Reggio Emilia

11/05/2025 21:14:00

Ad un passo dal sogno di chiudere la stagione regolare al primo posto. La Trapani Shark cede 101-96 alla Virtus Bologna e termina seconda, ma i granata hanno confermato di potersi giocare lo scudetto, perché in casa dei virtussini, in quello che era un vero e proprio spareggio per il primo posto, sono stati capaci di risalire dal -18, trovando il +2 con Alibegovic a 4" dal termine e arrivando al supplementare solo per la "magia" del bolognese Cordinier che trova il pari all'ultimo istante.

Trapani è stata davvero super, perché è stata sull'orlo del precipizio, scivolando fino al -18 (37-55) in apertura di terzo quarto, ma ha trovato la forza di rimettersi in carreggiata e recuperare punto su punto, arrivando a un passo dal successo.

I granata sono partiti contratti, trovando poco il canestro, senza l'apporto di Horton, che ha commesso subito 2 falli, e di Galloway. Così, al termine del primo quarto Bologna è avanti di 10 punti (23-13) e nonostante i tentativi di rimonta, anche alla fine del secondo periodo i granata sono indietro di 10 punti su 37-47.

L'inizio del terzo periodo è da incubo con 8 punti di fila delle "Vunere" per il 37-55 che sembra chiudere la partita, ma Trapani ha sette vite. Ritrova Horton e Galloway e poi Lresta agganciata, fino alla tripla del -9 sempre di Galloway allo scadere per il 62-71.

L'ultimo quarto è un film. Eboua trova il -7, ma Bologna scappa di nuovo (64-76). Trapani ritrova il tiro da fuori, mancato nei primi quarti, e con Galloway, Petrucelli e Robinson arriva sul -4 (72-76) con i granata che non erano così vicini ai bolognesi dal primo periodo. Bologna prova a riallungare (72-80), ma ancora Galloway trova altre due triple che, sommate al canestro di Robinson, regalano la parità a 84, prima di mettere il naso avanti per la prima volta con Eboua a 56" sull'86-84.

Bologna respira con la tripla del nuovo vantaggio (86-87) a 30" ed Eboua conquista un rimbalzo, subendo fallo e realizzando uno dei due liberi per l'87 pari. Alibegovic, quindi, a 4" dal termine infila il canestro dell’89-87, ma il bolognese Cordinier pareggia allo scadere con un tiro difficilissimo.

Al supplementare il protagonista è ancora Eboua che prima firma il 93 pari, poi fa 1/2 ai liberi, con Bologna avanti 94-95, e poi schiaccia il 96-97. Cordinier realizza i due liberi per il 96-99, quindi, a 30" dal termine Robinson sbaglia la conclusione.

La scelta di Trapani è quella di difendere forte per non mandare in lunetta i bolognesi, ma Cordinier in penetrazione infila il canestro del +5 per il 101-96 finale. Bologna si prende così il primo posto, ma Trapani ha dimostrato di esserci e per lo scudetto tutti dovranno fare i conti con la squadra di Repesa che comincerà il proprio cammino nei playoff contro Reggio Emilia.