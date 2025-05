Erice, al via la campagna antincendio 2025. Il nuovo spot contro i roghi

11/05/2025 02:05:00

Anche quest’anno il Comune di Erice rinnova il suo impegno nella prevenzione degli incendi con il lancio della campagna antincendio 2025, al centro della quale c’è un nuovo spot video dal forte impatto emotivo e simbolico che invita alla responsabilità collettiva e alla cura del territorio. Il messaggio è chiaro: la lotta agli incendi non ha bisogno di eroi, ma di cittadini attenti, consapevoli e pronti a intervenire con un piccolo gesto.

Realizzato con una narrazione poetica e coinvolgente, lo spot si apre con scorci incantevoli dei boschi di Erice: la luce che filtra tra i rami, il fruscio del vento tra le foglie, le radici che affondano nel tempo. La voce narrante racconta gli alberi come “un cuore antico che batte da secoli”, e ricorda che “non servono eroi, bastano mani, occhi, cuore”.

Un invito semplice ma potente a vigilare, a rispettare, a proteggere. Perché ogni piccolo gesto può fare la differenza.

«Con questa campagna vogliamo toccare le coscienze. Abbiamo scelto di parlare con il linguaggio delle emozioni, perché è la connessione profonda con la nostra terra che può generare vera responsabilità. A ciascuno di noi è chiesto di fare la propria parte, a cominciare dalla segnalazione con una semplice telefonata», dichiara la Sindaca Daniela Toscano.

Fondamentale, infatti, è segnalare immediatamente ogni principio d’incendio al numero unico di emergenza 112. La rapidità della segnalazione può fare la differenza tra un piccolo focolaio spento in tempo e un disastro che devasta ettari di natura.

Il Comune di Erice, dal canto suo, è impegnato attivamente nel fronteggiare il rischio incendi non solo attraverso i controlli della Polizia Municipale, ma anche mediante l’innovativo sistema sperimentale di videosorveglianza antincendio, attivato dall’ufficio comunale di Protezione Civile in collaborazione con le associazioni Humanitas e Angeli del Soccorso.

Il sistema, capace di monitorare un’ampia area del territorio ericino e dei comuni limitrofi, è stato progettato per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno degli incendi. Le telecamere trasmettono immagini in tempo reale via wireless alla centrale operativa, consentendo un intervento tempestivo e mirato: individuare il rogo, valutarne la propagazione, stabilire il percorso più rapido per raggiungerlo e scegliere la strategia più efficace per lo spegnimento.

«Ogni estate gli incendi mettono in pericolo non solo il nostro patrimonio naturale, ma anche la sicurezza pubblica. Chi appicca un incendio distrugge non solo l’ambiente, ma la memoria e la vita di un’intera comunità. Ma insieme possiamo essere più forti del fuoco. Questo è il senso profondo del messaggio che vogliamo trasmettere. Ma senza l’aiuto dei cittadini, nessun sistema sarà mai abbastanza», sottolinea l’assessore all’ambiente e alla Polizia Municipale e Protezione civile, Paolo Genco.

Lo spot si chiude con una frase che è anche un patto collettivo: “Insieme, più forti del fuoco”, seguita dallo slogan ufficiale della campagna:

“Chi protegge la terra, protegge anche se stesso”

e l’hashtag: #noisiamoradici

Il video è già online ed è diffuso attraverso i canali istituzionali e i social media.