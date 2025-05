 Mazara: 350mila euro per un progetto dedicato ai giovani under 35 

11/05/2025 00:10:00

Il Comune di Mazara del Vallo ha ottenuto un finanziamento di circa 350mila euro grazie alla partecipazione a un bando promosso da Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) e rivolto a iniziative innovative per i giovani under 35. Il progetto selezionato si chiama Living Mazara – Giovani, Innovazione e Connessioni Sociali e sarà sviluppato all’interno dell’immobile di San Carlo Borromeo, nel centro storico della città.

L’iniziativa si propone di offrire nuove opportunità ai giovani locali, puntando sullo sviluppo di competenze, l’avvicinamento al mondo del lavoro e la promozione dell’imprenditorialità. L’obiettivo è anche quello di incentivare la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale ed economica della comunità.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di rigenerazione urbana e sociale e prevede la creazione di servizi e attività a carattere innovativo, con una forte attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione delle specificità locali.

Il finanziamento arriva in parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. Il Comune parteciperà con una quota aggiuntiva di circa 88mila euro, coperta attraverso risorse umane interne al progetto.

A gennaio l’amministrazione aveva pubblicato un avviso per selezionare operatori economici interessati alla co-progettazione. Hanno aderito in quattro: Step srl, Associazione Corda, Consorzio Solidalia e Beehive Valore Sud. Saranno coinvolti in tutte le fasi progettuali, a partire dall’ascolto del territorio fino alla definizione di un modello di gestione dell’immobile che includa attivamente i giovani.