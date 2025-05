Marsala, incidente in contrada Spagnola: paura per una madre e la figlia dirette all’aeroporto

11/05/2025 09:48:00

Attimi di paura questa mattina, domenica 11 maggio 2025, a Marsala, in contrada Spagnola, dove intorno alle 9 si è verificato un violento incidente stradale tra due auto. Coinvolte una Volkswagen T-Cross bianca, a bordo della quale viaggiavano una donna con la figlia, e una Jeep nera.

L’impatto, laterale, è avvenuto nei presso dell' incrocio tra due strade secondarie e sarebbe stato causato da una mancata precedenza, forse aggravata da una velocità sostenuta. La donna alla guida della T-Cross stava accompagnando la figlia all’aeroporto quando si è verificato lo scontro.

I sistemi di sicurezza hanno evitato il peggio

Le due vetture hanno riportato danni ingenti, ma fortunatamente i sistemi di sicurezza e le modalità dello scontro hanno evitato conseguenze drammatiche. Ad avere la peggio è stata proprio la conducente della T-Cross, che ha riportato diverse contusioni ed è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi, mentre la figlia e l’altra persona a bordo della Jeep hanno riportato solo lievi ferite o traumi da shock.

Intervento dei vigili del fuoco e traffico bloccato

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aiutato ad aprire le portiere e a mettere in sicurezza l’area, e la Polizia Municipale di Marsala, che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione in zona è rimasta rallentata per permettere le operazioni di soccorso.

Una zona da mettere in sicurezza

Contrada Spagnola non è nuova a episodi del genere. L’incidente di oggi riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nella periferia marsalese, dove incroci poco visibili e velocità elevate continuano a rappresentare un rischio concreto per residenti e automobilisti.