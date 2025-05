Turismo, Marsala al centro del Mediterraneo: operatori internazionali in visita per scoprire la Sicilia Occidentale

11/05/2025 06:00:00

Non solo mare, ma anche accoglienza, esperienze, paesaggi e cultura. Marsala è stata nel fine settimana la porta d’accesso per una delle più importanti azioni di promozione turistica della Sicilia Occidentale degli ultimi anni: un fitto programma di incontri B2B tra 80 operatori turistici della provincia di Trapani e 18 buyers internazionali, provenienti da tutta Europa e dal Canada.

L’iniziativa, organizzata dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale, si è svolta nella prestigiosa cornice del Baglio Oneto di Marsala, e ha rappresentato un’occasione concreta per far incontrare domanda e offerta, con l’obiettivo di commercializzare le esperienze turistiche locali e valorizzare l’intero territorio sotto il marchio “West Sicily”.

Cinque giorni per vendere il territorio

Il tour, iniziato giovedì 9 maggio e in corso fino al 12, prevede incontri diretti tra strutture ricettive, tour operator e agenzie internazionali, selezionate grazie alle relazioni sviluppate negli anni dal Distretto nelle principali fiere italiane ed europee, in collaborazione con Traved Opened Day srl. I buyers arrivano da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia, Belgio, Regno Unito, Croazia e Canada.

“È un momento importante per avviare strategie di commercializzazione, ma anche per dimostrare che siamo un Distretto vicino alle imprese, che lavora con azioni concrete”, ha dichiarato la presidente del Distretto Rosalia D’Alì, che ha aperto ufficialmente i lavori.

Esperienze e territori: tre tour per conquistare i mercati esteri

Dopo la prima giornata di incontri d’affari, il programma è proseguito con una visita alle saline Ettore Infersa e una cena di benvenuto a Mothia, nel cuore della laguna dello Stagnone. Da sabato in poi, tre tour paralleli hanno portato i buyers alla scoperta del territorio, suddivisi in tre aree tematiche:

Turismo outdoor e culturale : Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo, Buseto.

Città e borghi storici : Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco, Misiliscemi.

Arte, paesaggi e vino: Mazara, Marsala, Gibellina, Salemi.

Anche i giornalisti tra i protagonisti

Oltre agli operatori turistici, è stato invitato un gruppo di giornalisti delle principali testate nazionali, coinvolti in un press tour dal titolo evocativo: “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026, alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline”. Un viaggio tra arte, archeologia e natura che include tappe al Cretto di Burri, ai musei di Gibellina, a Segesta, alle saline di Marsala e Trapani e al borgo medievale di Erice.

Un salto verso la DMC

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento del Distretto come DMC (Destination Management Company), in grado non solo di promuovere ma anche di vendere pacchetti turistici integrati. “Ringrazio tutto il CDA – ha aggiunto Rosalia D’Alì – e in particolare la vicepresidente Emanuela Magaddino, i consiglieri Germana Abbagnato e Rossella Cosentino, e tutti gli operatori che hanno creduto nel progetto”.

All’incontro ha partecipato anche Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi. “È stato un vero piacere partecipare all’incontro organizzato dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale – ha dichiarato Ombra – ancora più significativo perché tenutosi nella mia città, Marsala. Un sentito ringraziamento va a Rosalia D’Alí per l’impegno e la visione con cui promuovono il nostro territorio.

In qualità di Presidente dell’Aeroporto Vincenzo Florio, ho portato con convinzione il mio contributo al dialogo sul turismo, un settore strategico per lo sviluppo della nostra provincia. La presenza di un aeroporto come il nostro rappresenta una vera porta d’ingresso per i visitatori.

Il confronto con operatori internazionali è stato un momento prezioso per promuovere sinergie, attrarre nuovi flussi e rafforzare la vocazione turistica della Sicilia occidentale. Andiamo avanti, insieme, verso una Sicilia sempre più connessa e attrattiva”.