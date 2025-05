11/05/2025 09:16:00

La Unipol Strazzera Entello (prima del girone A di serie C e terza nel ranking) sfiderà, in un primo triangolare, le altre due formazioni vincenti. Prima gara casalinga contro la AC2 Pallavolo Zafferana (prime del girone B e del ranking generale) giorni 11 maggio alle ore 17:30 nella palestra Pagoto di Erice, e l’Albert Nuova Città di Gela (prima del girone C e seconda nel ranking) giorno 18 maggio alle ore 18:30 al pala Livatino di Gela. La sola vincente del triangolare “BIG” approderà direttamente in serie B2 2025/2026. Le due escluse si giocheranno una nuova possibilità duellando con due delle tre seconde classificate, uscite a loro volta da un triangolare tra “SECONDE”. Le tre formazioni del triangolare "BIG" già si sono incontrate in Coppa Sicilia 2025 dove ha visto prevalere proprio la AC2 Pallavolo Zafferana, ma questa sarà un'altra storia.