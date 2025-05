Marsala, oggi il rientro della salma di Arlesiana Mannone. Domani i funerali in Chiesa Madre

12/05/2025 14:45:00

Dopo giorni di attesa e dolore, la salma di Arlesiana Mannone, la donna di Marsala morta improvvisamente lo scorso 23 aprile al Cairo, rientra finalmente a casa. Il feretro arriverà oggi, lunedì 12 maggio, intorno alle 20.00 presso la Sala del Commiato dell’agenzia funebre Angileri in Piazza Marconi (Porticella).

I funerali saranno celebrati domani, martedì 13 maggio, alle 15.30 nella Chiesa Madre di Marsala, dove parenti, amici e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto a una donna molto amata in città.

Il sogno spezzato in Egitto

Arlesiana, che aveva compiuto 49 anni ed era partita con le amiche per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno visitando le Piramidi, è deceduta a causa di un malore improvviso. Era stata subito soccorsa in una clinica del Cairo, moderna e attrezzata, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

La notizia della sua morte aveva scosso profondamente la comunità marsalese, che la conosceva per il suo carattere solare, la disponibilità e l’impegno nel sociale. Un lutto che ha colpito anche per le circostanze: un viaggio desiderato da tempo, trasformato in tragedia.

L’iter per il rimpatrio

Dopo l’esame autoptico svolto in Egitto – dove si erano ipotizzati un infarto o un’intossicazione alimentare – erano emersi valori anomali che richiederanno ulteriori accertamenti anche in Italia. Il rientro della salma è stato ritardato da complesse pratiche burocratiche, ma grazie alla collaborazione tra le autorità italiane ed egiziane, e al costante supporto dell’Ambasciata italiana al Cairo, è stato possibile completare l’iter senza che i familiari dovessero recarsi in Egitto.

A Marsala la comunità si prepara ora a stringersi attorno al figlio e ai familiari di Arlesiana per l’ultimo saluto. Una città intera la ricorderà con affetto e rispetto, in un commosso addio carico di dolore e gratitudine.

Vuoi anche un post social delicato per condividerlo sui canali Tp24?