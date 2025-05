  Trapani, nuove assunzioni al comune: un cambio di passo per i servizi

12/05/2025 16:15:00

Il comune di trapani segna una svolta nelle politiche del personale, concretizzando nuove assunzioni dopo l'approvazione degli strumenti finanziari. Un segnale importante per il potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza, come emerge dal comunicato ufficiale dell'amministrazione.

Il percorso di rafforzamento dell'organico era iniziato il 28 febbraio con l'ingresso di 11 ispettori di polizia locale, di cui 5 stabilizzati da contratti formazione/lavoro e 6 tramite mobilità volontaria. A questi si erano aggiunti 4 funzionari amministrativi (cat. eq), frutto di un precedente concorso, e 1 assistente sociale trasferitosi per mobilità.

Ora, l'amministrazione comunale annuncia ulteriori ingressi:

3 funzionari contabili (cat. d/eq) provenienti da graduatorie di altri enti;

4 funzionari tecnici (cat. eq) anch'essi da graduatorie esterne;

1 funzionario informatico (cat. d) sempre da utilizzo di graduatorie di altri enti;

1 operatore centralinista (l. 68/99) assegnato dall'ufficio provinciale del lavoro tramite chiamata diretta.

"Grande soddisfazione per il risultato fin qui conseguito - dichiarano congiuntamente il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore al personale Enzo Abbruscato -. "Ringraziamo gli uffici in primis e la maggioranza consiliare per le necessarie variazioni di Bilancio che, unite alla recente stabilizzazione di 22 ex Asu portati in ultimo a 24 ore, con la conseguente e doverosa fuoriuscita dal precariato, rappresentano l'auspicio per migliorare la qualità dei servizi al cittadino".

A queste nuove risorse si aggiunge l'avvio nel 2025 delle progressioni verticali in deroga, che hanno coinvolto diversi dipendenti:

7 operatori (da ex a a ex b)

14 operatori (da ex b a istruttori ex c)

3 istruttori (da ex c a funzionari ex cat. d).

"Fermo restando che l'ente, come tanti altri, risente dell'atavica carenza di personale in tutti i comparti, abbiamo già disposto - aggiungono Tranchida e Abbruscato - nel nuovo Piao e nel relativo fabbisogno risorse umane, diverse nuove assunzioni che attiveremo man mano nel corso dell'anno". Un impegno concreto, dunque, per continuare a investire sul capitale umano del comune di trapani.