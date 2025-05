12/05/2025 07:42:00

A Marsala, l’ufficio postale centrale di via Garibaldi resterà chiuso per lavori interni nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 maggio. La sospensione del servizio, seppur temporanea, comporterà alcuni disagi per i cittadini. Un avviso affisso all’esterno dell’edificio informa che la corrispondenza in giacenza sarà trasferita all’ufficio “Marsala 2” di corso Gramsci. Per chi ha necessità di accedere ai servizi anche nel pomeriggio, l’ufficio postale più vicino disponibile è “Mazara del Vallo 1”, in via Salemi.

Disagi previsti anche nella frazione di Napola, nel Comune di Erice, dove l’ufficio postale di via Milano resterà chiuso per lavori. Durante il periodo di inattività, tutte le operazioni postali e finanziarie – compreso il ritiro delle raccomandate – potranno essere effettuate presso l’ufficio di via Simone Catalano a Valderice, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.