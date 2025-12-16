16/12/2025 13:40:00

Nuovo finanziamento per la rete idrica di Custonaci. Il Dipartimento regionale della Protezione civile, in concertazione con il Comune e con l’Assemblea territoriale idrica di Trapani, ha inserito nel 3º Piano degli Interventi un ulteriore progetto di riqualificazione della condotta a servizio del territorio comunale, con un investimento complessivo di 500 mila euro destinato alla mitigazione dell’emergenza idrica.

L’intervento riguarda due tratti dell’acquedotto Montescuro Ovest, per una lunghezza complessiva di circa 1,5 chilometri, localizzati nelle frazioni di Purgatorio, Baglio Messina, Santa Lucia, Piano Alastre e Sperone, aree che negli ultimi anni hanno sofferto maggiormente le carenze nella distribuzione dell’acqua. I lavori saranno realizzati da Siciliacque S.p.A., soggetto attuatore dell’intervento.

Come già avvenuto la scorsa estate, verrà utilizzata la tecnologia Relining con tecnica “no dig”, che consente il risanamento interno delle condotte senza ricorrere a scavi a cielo aperto. Il sistema prevede l’inserimento di un rivestimento flessibile all’interno delle tubazioni esistenti, capace di aderire alle pareti interne e di ripristinare sia la funzionalità idraulica che quella strutturale della rete. Una soluzione che riduce tempi di intervento, costi e impatti ambientali, evitando disagi per residenti e viabilità.

«Questo ulteriore finanziamento è finalizzato a mitigare le criticità idriche, in particolare nelle frazioni più esposte alla carenza d’acqua», afferma il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte, sottolineando come l’intervento consentirà di rendere più efficiente la distribuzione idrica senza interrompere il servizio. «La tecnica no dig permette di intervenire rapidamente e in modo sostenibile. I lavori non comporteranno alcuna sospensione dell’erogazione», aggiunge il primo cittadino.

Nel ringraziare la Regione per l’attenzione riservata al territorio, il sindaco rivolge un riconoscimento al presidente della Regione Renato Schifani, nella sua qualità di Commissario delegato per la gestione della crisi idrica, e all’ingegnere Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la resilienza della rete idrica locale e ridurre il rischio di nuove emergenze in vista delle prossime stagioni estive.



