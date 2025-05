  Mafia, Messina Denaro incontrò la professoressa Calcagno 35 volte in due mesi: "Era la sua Luce"

13/05/2025 18:56:00

Non erano affatto incontri saltuari, come invece lei stessa aveva raccontato dopo l’arresto del boss. Matteo Messina Denaro e Floriana Calcagno, la professoressa arrestata per favoreggiamento aggravato, si sarebbero visti ben 35 volte in poco più di due mesi. A rivelarlo è una nuova informativa dello SCO (Servizio centrale operativo della polizia), depositata dai pm agli atti del procedimento contro la donna, oggi ai domiciliari.

La documentazione incrocia tabulati telefonici e immagini delle videocamere di sorveglianza installate nel Trapanese nel 2022, durante la caccia serrata al capomafia. È emerso un rapporto costante e intenso, ben diverso da quello che Floriana Calcagno – all’epoca dei fatti un’insegnante – aveva descritto agli inquirenti.

Una relazione nascosta e negata

Dopo l’arresto del boss a Palermo, il 16 gennaio 2023, la Calcagno si era presentata spontaneamente in Procura per raccontare la sua versione. Aveva ammesso di avere avuto una relazione con quell’uomo che lei conosceva solo come “Francesco Salsi”, sedicente medico in pensione. Ma aveva giurato di non avere mai sospettato che si trattasse del boss più ricercato d’Italia.

Le indagini però la smentiscono. I contatti erano frequenti, le visite continue, gli spostamenti ricostruiti con estrema precisione. Messina Denaro si recava spesso nella casa al mare della donna, che in più di un’occasione gli avrebbe anche recapitato dei pacchi, il cui contenuto resta ancora da chiarire.

La “Luce” del boss

Un dettaglio emblematico emerge dai calendari personali di Messina Denaro, sequestrati dopo la cattura. In corrispondenza degli incontri con Calcagno, l’ex superlatitante annotava una sola parola: “luce”. Un soprannome affettuoso, intimo, che lascia intendere quanto fosse profonda la relazione. Non solo una copertura, ma una figura chiave nel contesto di protezione e assistenza costruito attorno al boss negli ultimi anni della sua latitanza.

Floriana Calcagno, secondo l’accusa, avrebbe dunque favorito Messina Denaro ben oltre la semplice relazione sentimentale, contribuendo attivamente al suo sistema di copertura.

Le accuse

La professoressa è attualmente indagata per favoreggiamento aggravato, con l’aggravante mafiosa. È ai domiciliari dopo la decisione del gip che ha accolto solo in parte la richiesta della Procura. Ma le prove raccolte, tra video, tabulati e testimonianze, sembrano delineare una figura ben più coinvolta di quanto inizialmente sostenuto dalla stessa Calcagno.

Un’altra tessera che si aggiunge al mosaico della rete silenziosa e complice che ha protetto l’ultimo padrino di Cosa Nostra fino alla fine.