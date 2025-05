Il Movimento Log In arriva anche in provincia di Trapani

13/05/2025 12:09:00

Il Movimento Log In annuncia il proprio arrivo anche in provincia di Trapani. In una notai promotori spiegano che si tratta di una realtà nata all’inizio del 2024 con l’obiettivo dichiarato di costruire “un’opposizione concreta e sociale a livello nazionale”.

Tra le prime iniziative pubbliche, la partecipazione al corteo del 9 maggio in memoria dell’omicidio di Peppino Impastato, tra Terrasini e Cinisi. “Una data – affermano – che non può limitarsi ad essere mera commemorazione, ma deve diventare un momento per rilanciare la lotta contro la mafia e il sistema socio-economico che la sostiene”.

Nel comunicato si sottolinea l’intenzione di radicarsi nel territorio trapanese per “diventare la voce dei cittadini stanchi di emigrare per mancanza di lavoro, di subire l’emergenza idrica e di assistere impotenti al crollo del welfare pubblico, determinato da scelte di una classe politica corrotta e anacronistica”.

Log In si propone come “una reale alternativa”, attiva anche online, con piattaforme e riunioni virtuali aperte agli iscritti, “per sviluppare temi locali e nazionali e ricostruire un tessuto sociale capace di creare un’alternativa, anche in una terra devastata come la nostra”.

Il movimento invita i cittadini a seguirlo e a partecipare tramite le proprie pagine social, tra cui Instagram.