14/05/2025 08:13:00

La vittoria del Campionato Under 19 regionale è tutta del Marsala Futsal 2012. Una boccata d’ossigeno per la società di Paolo Tumbarello, dopo le sofferte e sfumate vittorie finali sia nel Campionato di serie B che in Coppa Italia. Il Marsala ha giocato le final four in casa, prima battendo la Vigor San Cataldo per 2 a 1 (l'altra partita vedeva sfidarsi Cus Palermo e Leonforte) e poi accedendo alla finale contro il Cus. Dopo l’ultima finale del 2013/2014 gli azzurri portano a casa questo titolo con tanto orgoglio che ripaga i giovani talenti lilybetani dei tanti sacrifici di questa lunga stagione. D’altronde la società ha sempre puntato sui giovani che grazie a Mister Rafa Torrejon e al suo staff - con il grande apporto del responsabile del settore giovanile Leandro D’Alessandro - sono cresciuti, tanto da conquistare un posto in prima squadra. La vittoria dà accesso alla fase nazionale, la prima gara casalinga contro il Catanzaro si giocherà a Capo Boeo il 18 maggio.

Nel primo tempo i padroni di casa partono subito bene con una doppia conclusione di Romano bloccata dai riflessi pronti del portiere palermitano. Il Marsala bersaglia la porta del Cus. Da una punizione al limite dell’area nasce lo schema con il duo Sanalitro-Romano e quest’ultimo a siglare la prima rete di giornata al 3’. Il Cus approfitta della breve gioia e in pochi secondi, recuperando palla sulla fascia, Isgrò la insacca e pareggia. I giovani azzurri non si sono fatti demoralizzare dallo schiaffo e dal pressing ne nasce un corner colto al volo da Colangelo. E’ 2 a 1. Nonostante la semifinale giocata il giorno precedente, i ritmi sono alti e davanti al proprio pubblico i giovani di Mister Rafa Torrejon segnano il 3 a 2 grazie all’assist dalla fascia di Colangelo per Romano che da posizione centrale scodella il pallone in rete. Gli ospiti accusano il colpo e sul finale di gara la tensione cala ma non la voglia del Marsala di chiudere la prima frazione di gioco con un gap largo: da una bella azione corale arriva la rete del 4 a 1 di Capitan Taormina. Nel secondo tempo, cambiano di poco le sorti della gara. E infatti sono subito gli azzurri a compiere la ‘manita’ con un altro tiro al volo di Colangelo sul pallone battuto da rimessa laterale. Il Cus non molla nonostante i 4 goal di vantaggio della squadra di casa e con uno stop da piede destro, Furaforte segna il 5 a 2. Non hanno tempo di gioire gli ospiti che ancora Taormina trova la rete sfruttando l’assist perfetto di Sanalitro che ha fatto un grande generoso lavoro per i compagni, mentre la settima rete azzurra è di Nicolas Valenti che trasforma una rimessa. A un minuto dalla fine il Cus ha solo il tempo di mettere in rete il 7 a 3 con Isgrò prima di consegnare la vittoria finale al Marsala Futsal.