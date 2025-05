Alcamo, due arresti per droga

14/05/2025 12:28:00

Fine settimana di intensi controlli ad Alcamo da parte del Commissariato di Polizia, con un bilancio importante nella lotta allo spaccio di droga. Due giovani cittadini tunisini, rispettivamente di 20 e 22 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto è scattato nel pomeriggio del 3 maggio. Gli agenti della sezione investigativa hanno intercettato il ventenne, pregiudicato, a bordo di un pullman di linea proveniente da Palermo. Alla fermata, gli agenti sono saliti a bordo e hanno individuato il giovane, seduto da solo in fondo al mezzo con uno zaino. All’interno, occultati con cura, sono stati rinvenuti cinque panetti di hashish per un totale di quasi 500 grammi, 56 grammi di cocaina e una dose pronta per lo spaccio.

La seconda operazione è avvenuta alle prime luci del 6 maggio ed è stata condotta con il supporto di un’unità cinofila antidroga della Questura di Palermo. L’attività si è concentrata su alcuni centri di accoglienza per stranieri ad Alcamo, e ha portato alla perquisizione di una delle strutture più grandi. Proprio grazie al fiuto del cane King, all’interno di un comodino nella stanza di un giovane tunisino è stato scoperto un borsello nascosto contenente 17 bustine già confezionate di hashish, cocaina e marijuana, per un totale di circa 18 grammi, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento della droga. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura preventiva del D.A.C.UR. disposta nel 2024 dal Questore di Trapani, è stato immediatamente identificato e fermato.

Le decisioni della Procura: per il primo arrestato è stata disposta la custodia cautelare in carcere, poi convalidata dal giudice. Per il secondo è stata inizialmente applicata la misura degli arresti domiciliari, poi revocata dal GIP, che ha disposto in sostituzione l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.