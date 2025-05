Droga, armi, arresti, sequestri. Il bilancio dei controlli di Aprile in provincia di Trapani

14/05/2025 14:55:00

Proseguono senza sosta nel territorio trapanese i servizi straordinari di controllo del territorio e contrasto alla criminalità, disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le attività, svolte in sinergia tra Prefettura, Forze di Polizia e Comuni, hanno prodotto nel solo mese di aprile 2025 risultati significativi, che la Prefettura di Trapani ha reso noti con un bilancio dettagliato.

Controlli straordinari e arresti

Sono 74 i servizi straordinari effettuati nel mese di aprile nei comuni di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi. Le Forze dell’Ordine hanno eseguito 6.117 controlli su persone sottoposte a obblighi giudiziari, segnalato 36 soggetti alla Prefettura per uso personale di droga (art. 75 DPR 309/90) e denunciato 7 persone per spaccio (art. 73 DPR 309/90).

Complessivamente sono state arrestate 44 persone, tra cui 5 cittadini stranieri e un minore, mentre 68 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà, tra cui 11 stranieri e 3 minori.

Interventi della Prefettura

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 18 colloqui, notificato 28 convocazioni, emesso 6 provvedimenti sanzionatori e 12 formali inviti.

L’Ufficio Patenti ha disposto 37 sospensioni, così suddivise:

5 per guida sotto l’influenza di alcol (art. 186 CDS),

5 per guida sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 CDS),

27 per altre violazioni, tra cui 17 per uso del cellulare alla guida (art. 173 comma 3 bis CDS).

Sicurezza stradale e sequestri

Nel mese di marzo sono state accertate 550 infrazioni al Codice della Strada, tra cui:

3 per eccesso di velocità,

7 per guida in stato di ebbrezza,

2 per guida sotto effetto di stupefacenti,

77 per assicurazione scaduta,

15 per uso del cellulare alla guida,

9 per mancato uso del casco,

17 per mancato uso delle cinture,

133 per veicolo non revisionato.

Sono stati rilevati 32 incidenti stradali.

Nel mese di aprile sono stati eseguiti:

3 sequestri per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga,

65 sequestri per mancanza di assicurazione,

3 per assicurazione scaduta,

3 per mancata immatricolazione,

10 per altri motivi.

Antimafia e armi

Sempre nel mese di aprile, la Prefettura ha emesso:

2 divieti di detenzione armi,

5 interdittive antimafia in vari settori (allevamento, edilizia, impianti elettrici),

3 sospensioni dalla White List per ditte del settore onoranze funebri.

Lavoro e sicurezza

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha ispezionato 18 aziende, di cui 10 irregolari:

2 nel settore industriale,

2 nel terziario,

5 nell’edilizia,

1 nell’agricoltura.

Sono 4 le persone denunciate per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ambiente e trasporti

Sono state 3 le persone denunciate per abbandono di rifiuti a Misiliscemi e Favignana. Riguardo i trasporti:

4 controlli su mezzi che trasportano acqua,

1 controllo su mezzo per trasporto rifiuti,

con 1 denuncia per gestione non autorizzata e 1 sequestro di veicolo.

Provvedimenti della Questura

Nel mese di aprile la Questura ha adottato:

13 avvisi orali,

6 fogli di via,

1 ammonimento del Questore.

Dati dai controlli straordinari nei weekend

Nei fine settimana di aprile, nei comuni di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Erice, Marsala e Mazara del Vallo, i controlli hanno portato a:

2.149 persone identificate (di cui 78 straniere e 4 minori),

1.059 veicoli controllati,

277 violazioni al CDS,

9 sequestri amministrativi,

3 fermi amministrativi,

1 persona deferita in stato di libertà.

Servizi nei comuni minori

Nei comuni di Castelvetrano, Marsala, Petrosino, Mazara, Salemi, Vita, Campobello di Mazara, Erice, Favignana, Paceco, Misiliscemi, Trapani e Valderice sono stati eseguiti:

190 controlli su strada,

45 sanzioni elevate,

26 persone deferite all’Autorità Giudiziaria (di cui 4 stranieri),

5 arresti,

12 sequestri di droga, tra cui:

2.000,75 g di cocaina,

5.007,93 g di hashish,

17,34 g di marijuana,

20 g di eroina,

6 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di droga.