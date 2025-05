I fatti del 14 Maggio: Trump in Arabia, bombe di Israele su un ospedale, Depardieu condannato

14/05/2025 07:10:00

E' il 14 Maggio. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Donald Trump in Arabia Saudita si è diviso tra politica e affari. Quelli conclusi, ha detto, sfiorano i mille miliardi di dollari, tra cui 142 di spese militari per Riad

• Parlando di pace, il presidente Usa si è mostrato particolarmente ottimista: vede buone prospettive per la nuova Siria, il Libano, l’Iran e persino Gaza

• Quasi a smentirlo a distanza ha provveduto Netanyahu, annunciando un’imminente invasione a tappeto nella Striscia e bombardando un ospedale per uccidere Mohammed Sinwar, l’attuale capo di Hamas

• Istanbul, invece, resta per ora un nodo irrisolto per il tycoon della Casa Bianca: Putin dà l’impressione di non volere andare a trattare con Zelens’kyj e manda in Turchia Lavrov. Nel frattempo definisce «deficienti» i leader europei. Macron gli ha risposto indirettamente minacciando di spostare in Polonia una base nucleare francese

• A Parigi l’attore Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere per abusi sessuali ai danni di due donne che lavoravano con lui

• Una scossa di 4,4 gradi ha riportato la paura nei Campi Flegrei. Il terremoto è stato seguito da uno sciame sismico ma non si registrano danni a persone o edifici

• Tennis azzurro sugli scudi agli Internazionali di Roma: Jannik Sinner, Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti hanno battuto i rispettivi avversari passando il turno

• Cresce la preoccupazione per l’ex Ilva di Taranto. Il blocco dell’altoforno 1 dopo un incendio si riflette sull’occupazione: 4 mila circa le richieste di cassa integrazione. E intanto si allontana la prospettiva della cessione dell’acciaieria

• Papa Leone XIV ha fatto visita al quartier generale romano degli agostiniani. Si è anche appreso di due suoi messaggi a comunità ebraiche negli Usa e a Roma

• In Afghanistan i talebani hanno vietato il gioco degli scacchi: sarebbe un’attività peccaminosa, come la musica

• Un gruppo ecologista francese ha chiesto la messa al bando del formaggio Comté perché inquinerebbe l’ambiente

• È stato reso noto il nuovo elenco delle Bandiere Blu: in Italia ce ne sono dieci in più dell’anno scorso, ma cinque comuni sono usciti dalla lista dei virtuosi

• Al processo su Visibilia l’accusa ha riformulato le imputazioni per Daniela Santanchè e gli altri imputati. Il dibattimento è slittato al 10 giugno

• Il Garante della privacy ha stabilito che le aziende non possono geolocalizzare i dipendenti in smart working

• Un sospetto terrorista di 21 anni è stato arrestato a Londra con l’accusa di aver appicato un incendio alla casa privata del premier Keir Starmer

• In Germania sono finiti in carcere quattro leader di un movimento neonazista chiamato «Regno di Germania» che voleva la sovversione dell’ordine democratico dello Stato

• La Cassazioni ha depositato le motivazioni della sentenza sul delitto di Erba: le prove contro Rosa e Olindo sarebbero inoppugnabili

• Nel padovano un albanese di 55 anni ha strangolato la moglie e, credendola morta, l’ha avvolta in un tappeto nel quale avrebbe voluto gettarla dal terrazzo: a fermarlo è stato il figlio di 22 anni

• Adriano Panzironi, conosciuto come il guru delle diete, è stato condannato per esercizio abusivo della professione medica

• Tre olandesi hanno dominato la tappa salentina del Giro d’Italia. Solo quarto Mads Petersen, il danese maglia rosa

• Nel campionato di B la Sampdoria è stata retrocessa in Serie C assieme al Cittadella. La Serie A, invece, potrebbe finire a sorpresa con uno spareggio in un turno infrasettimanale

• A Basilea si è svolta la prima semifinale dell’Eurovision: sul palcoscenico, ma fuori concorso, anche l’italiano Lucio Corsi

• È iniziato il Festival di Cannes. Ospite d’onore sulla Croisette Robert De Niro, che ha suscitato grande entusiasmo con un discorso di fuoco contro Donald Trump «presidente ignorante»



• Si è spento José “Pepe” Mujica (89 anni), l’ex presidente-guerrigliero dell’Uruguay

• Sono morti anche Rodolfo Fiesoli (84 anni), discusso fondatore della comunità Il Forteto di Vicchio nel Mugello che era stato condannato per molestie sessuali, e il regista Robert Brenton (92 anni), che diresse Kramer contro Kramer

Titoli

Corriere della Sera: Kiev lo sfida, Putin si nega

la Repubblica: Putin insulta l’Europa

La Stampa: Ucraina, Putin insulta e tratta

Il Sole 24 Ore: BTp-Bund, spread verso quota 100

Avvenire: Ilva, fumata nera

Il Messaggero: «Prorogare il Pnrr per la difesa»

Il Giornale: Putin all’angolo / «Europei deficienti»

Leggo: Femminicidi, la tragedia degli orfani

Qn: Medio Oriente e Ucraina / Trump spinge sulla svolta

Il Fatto: Per Trump «Pace vicina» / Bibi: «Guerra a oltranza»

Libero: Ursula / usa il jet / per fare / 187 km

La Verità: La minaccia dei volenterosi / sulle trattative per la pace

Il Mattino: Campi Flegrei, nuova ondata di scosse

il Quotidiano del Sud: Putin, attacco all’Europa

il manifesto: Big Mecca

Domani: I negoziati iniziano senza i leader / Putin, affondo anti-Ue: «Deficienti»