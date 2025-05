Trapani: interventi al verde pubblico in arrivo, priorità ai giochi della Villa Margherita

14/05/2025 13:15:00



Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini e le lamentele degli esercenti in vista della stagione estiva, l'amministrazione comunale di Trapani annuncia interventi di riqualificazione del verde pubblico. Nonostante la programmazione già definita, l'accelerazione è stata dettata dalle reiterate istanze, con particolare attenzione rivolta alle aree giochi del parco della villa Margherita.

Come comunicato dal Comune, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, sono state avviate diverse azioni. Si procederà con potature in zone critiche come viale Regione Siciliana e piazza La Rocca, in aggiunta a quelle già eseguite in altre vie. Il boschetto di via Salemi è stato rimesso a nuovo, e da venerdì scorso è iniziata la bonifica della villa Margherita, con lo svuotamento del laghetto in vista della riparazione dei motori.

Parallelamente, sono stati effettuati sopralluoghi con ditte specializzate per definire gli interventi necessari a rendere più confortevoli le aree giochi della villa Margherita e di altre zone come Xitta e Fulgatore. I preventivi sono in fase di elaborazione, con l'obiettivo di sostituire i giochi vetusti, alcuni risalenti ai primi anni 2000, con nuove strutture a norma. Entro l'estate, si prevede anche il ripristino dei servizi igienici e l'estensione dell'orario di apertura delle ville comunali.

"Condivido le critiche per lo stato in cui versava il laghetto della Villa Margherita fino alla scorsa settimana, anche se sarebbe interessante spiegare alla cittadinanza che ciò è successo in seguito alla rottura di alcuni motori che saranno a breve riparati - dichiara l’Assessore Barbara - mentre condivido meno le polemiche sterili circa la presenza di aree verdi in città (alias ville e giardini senza barriere) dato che negli ultimi 12 mesi abbiamo riaperto la villa di Viale Umbria con nuovi giochi annessi, stiamo riaprendo la villa di Viale Marche ed abbiamo già reso fruibile ed amato dai trapanesi il nuovo parco di via Salemi. Necessiterebbe un vero e proprio “staff del verde” composto da una decina di giardinieri e con budget quintuplicato ma tra mille criticità stiamo recuperando terreno ed i frutti si vedranno entro il 2025".

"L'approvazione del prossimo rendiconto 2024 libererà risorse importanti per investimenti e ciò consentirà d’intervenire ancor meglio nel potenziare interventi nel contesto urbano, ville e giardini in primis oltre che arredi - ha aggiunto il Sindaco Tranchida. Ovviamente non contiamo sull'irresponsabilità di taluni consiglieri di opposizione, protagonisti nel fare ostruzionismo in fase di approvazione e variazioni di bilancio ma molto più bravi nello smanettare accuse teatrali sui vari social network".