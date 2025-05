"Non ci sono certezze sui lavori per la Radioterapia a Trapani"

14/05/2025 12:10:00

"I passaggi burocratici si allungano ancora e non ci sono ancora certezze sui tempi di realizzazione del Reparto di Radioterapia a Trapani all’ospedale Sant’Antonio Abate".



Lo dichiara il Comitato per la Radioterapia a Trapani che nei giorni scorsi ha incontrato l'ingegnere capo del Genio Civile, Giuseppe Alessandro Marino, per avere notizie ufficiali sullo stato di attuazione del progetto di costruzione del reparto che deve sorgere alle spalle dell'Ospedale, progetto di cui si parla dal lontano 2009. Era stata l’Asp a informare di questo ulteriore step obbligatorio per la prosecuzione dell’iter del progetto. Il progetto, infatti, in questa fase “naviga” fra la locale ASP ed il Genio Civile, organismo tecnico della Regione.

Alla riunione erano presenti l'ing. Francesco Costa, dell'Asp, responsabile dell'iter progettuale ed i tecnici dell'Ufficio del Genio Civile. La delegazione del Comitato ha appreso in quella sede che il Genio Civile deve completare la fase istruttoria ed è in attesa della definizione da parte dei progettisti incaricati, delle relazioni sismiche sulle quali erano state trovate incongruenze ed erano stati chiesti approfondimenti.

Soltanto dopo il progetto potrà andare in Commissione regionale ai Lavori pubblici per l’approvazione definitiva.

“Rimaniamo preoccupati sui tempi di concreto avvio dei lavori di costruzione della struttura -afferma la portavoce del Comitato e vicepresidente, Mariza D'Anna-. Ci era stato assicurato che entro l'anno sarebbe stato aperto il cantiere, ma abbiamo capito che occorrono ulteriori passaggi di natura tecnica e burocratica di cui non eravamo a conoscenza. Speriamo che questo non porti ulteriori intoppi anche in relazione all’intero progetto”.

“Passano i mesi, passano gli anni e, purtroppo passano da un ufficio all'altro tante, tantissime carte e quando viene annunciato che tutto è pronto, scopriamo che tutto pronto non è - dichiara la presidente del Comitato, Laura Montanti. -

Ma noi non molliamo e continuiamo ad insistere per la realizzazione di quello che è un imprescindibile e sacrosanto diritto alla cura e alla salute”.

Giovedì alle 15.30 nel Reparto di Oncologia dell’ospedale S. Antonio (IV piano) si terrà la cerimonia di consegna di tre librerie che il Circolo del Tennis Trapani, insieme al Comitato, ha donato al reparto, grazie alla realizzazione di un torneo di tennis intitolato alla memoria della farmacista dell’Asp Bianca Gandolfo, appassionata di tennis e socia del Circolo. Saranno presenti il direttore dell’Asp Salvo Palazzolo, il presidente del Circolo Tennis Umberto Coppola e una delegazione del Comitato.