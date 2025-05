A Campobello l'omaggio a Battiato

14/05/2025 22:30:00

Da “La stagione dell’amore” a “Centro di gravità permanente”, da “Cuccuruccucu” a “La cura”, i più celebri e indimenticabili testi del maestro Franco Battiato interpretati dalla potente e al contempo dolcissima voce di Valentina Mazzamuto, sulle suggestive note della band “La voce del padrone”, sabato sera, al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara, nello spettacolo “Un bambino di nome Franco”, che ha chiuso con uno straordinario successo la rassegna teatrale “Il bello di Sicilia 2” promossa dalla Quintosol production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione e con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.

La platea gremita dell’Olimpia ha seguito appassionatamente lo spettacolo, applaudendo calorosamente gli artisti che si sono esibiti in un concerto di musica e parole scandito da monologhi magistralmente interpretati da Davide Scibilia, autore della performance assieme alla stessa Valentina Mazzamuto.

Il concerto è stato un viaggio immateriale nel mondo interiore di Battiato, che ha emozionato il pubblico rievocando ricordi carichi di misticismo e spiritualità.

Il cartellone, debuttato il 29 novembre con lo spettacolo “Donne di cuori” di Luisa Corna, ha visto in scena 10 appuntamenti di teatro, cabaret e musica in un progetto dal forte valore simbolico per il Comune di Campobello di Mazara: «Continuiamo a puntare sulla cultura, perché è dalla cultura che parte la rinascita di Campobello – ha ribadito sul palco il sindaco Giuseppe Castiglione – Siamo molto soddisfatti dello straordinario successo riscosso da questa seconda edizione della rassegna Il Bello di Sicilia, che ha fatto registrare il sold out in ogni serata. Questo è il segnale tangibile che stiamo percorrendo la strada giusta e per questo faremo nuovamente di tutto, nonostante le note difficoltà finanziarie del nostro Comune, al fine di promuovere il prossimo anno la terza edizione della rassegna».

Dopo Luisa Corna, diversi sono stati gli artisti di calibro nazionale che anche quest’anno si sono esibiti sul palco del cine-teatro Olimpia: dalla nota attrice comica Emanuela Aureli, ai cabarettisti Giovanni Cacioppo e Manlio Dovì, sino al chitarrista romano Giandomenico Anellino, che il 26 aprile scorso si è esibito nello spettacolo “Meraviglioso”, omaggio a Domenico Modugno.

Oltre al Sindaco, sabato sera, sul palco sono saliti anche i direttori artistici Piero Di Stefano e Giacomo Maltese visibilmente emozionati e soddisfatti per il successo della rassegna “Il bello di Sicilia 2”.