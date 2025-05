Marsala: cimitero comunale illuminato anche di giorno. La denuncia della Cisl

15/05/2025 12:20:00

In un momento in cui ogni famiglia cerca di tagliare le spese e razionalizzare i consumi, anche a causa del continuo aumento dei prezzi – dal pane all’energia – sorprende e indigna l’ennesimo spreco di risorse pubbliche. A segnalare una situazione che ha del paradossale è Antonio Chirco, responsabile comunale della Cisl di Marsala.

Oggetto della denuncia è l’illuminazione del cimitero comunale, accesa anche nei giorni feriali e nelle ore diurne, senza alcun apparente controllo da parte degli uffici competenti. Un'anomalia che, secondo Chirco, va avanti da giorni, proprio nel periodo delle festività, quando l’attenzione dei cittadini è massima e la sensibilità più acuta.

"Chi paga questi sprechi? I defunti?", si chiede ironicamente Chirco nella nota indirizzata alle autorità locali, sottolineando come questa gestione disattenta contribuisca ad aumentare i costi dei servizi pubblici, con ricadute evidenti sui cittadini. In un contesto in cui il costo del pane ha raggiunto anche i 4 euro al chilo, ogni spesa superflua pesa doppiamente sulle famiglie.

Ma non è solo una questione economica: dietro la denuncia c’è anche un richiamo alla responsabilità amministrativa. "Quali altri abusi e forme di impunità deve ancora subire la cittadinanza?", domanda Chirco, chiedendo un intervento tempestivo per correggere la situazione e garantire un controllo più attento dell’uso delle risorse pubbliche.