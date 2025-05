Maltempo, donna bloccata in auto: salvata dai Carabinieri

15/05/2025 15:17:00

L’ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia continua a causare gravi disagi e pericoli. Dopo le forti piogge che hanno colpito la provincia di Trapani un episodio di grande tensione si è verificato oggi a Trabia, in provincia di Palermo, precisamente nella frazione di Sant’Onofrio.

Un violento nubifragio ha trasformato le strade in corsi d’acqua impetuosi. In un video circolato in queste ore, si vede un’auto bloccata dall’acqua alta e in difficoltà. All’interno, una ragazza rimasta intrappolata, impossibilitata a uscire in sicurezza a causa del flusso impetuoso.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio: i militari hanno raggiunto il veicolo e tratto in salvo la giovane, che ora sta bene ma è apparsa fortemente scossa dall’accaduto.

L’episodio dimostra ancora una volta quanto siano pericolosi gli eventi meteorologici estremi che stanno colpendo la regione. Si rinnova l’invito della Protezione Civile alla massima prudenza: evitare spostamenti non necessari, non attraversare strade allagate e mantenersi costantemente informati tramite i canali ufficiali.

Il rischio idrogeologico in diverse province siciliane resta elevato, e l’allerta meteo arancione rimane attiva anche per le prossime ore.