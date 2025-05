Maltempo e disagi a Marsala. Strade allagate e tombini saltati

15/05/2025 11:42:00

E' bastato poco per far saltare tombini e allagare strade. A Marsala dopo pochi minuti di temporale le strade sono già andate in tilt.

Le strade, in diverse zone della città, si sono allagate in poco tempo rendendo complicata la circolazione. Via Mazara, via Vecchia Mazara, la zona del porto, il sottopasso di via Ugdulena sono le vie più colpite. Nel video postato da un utente sui social vengono mostrati i tombini saltati in piazza Piemonte e Lombardo, nella zona del porto.

A Marsala come in tutta la provincia di Trapani si è abbattuto un violento temporale, e la situazione resterà critica per tutta la giornata. Il fronte temporalesco interesserà la Sicilia Occidentale almeno fino a tutto il pomeriggio.

Per la giornata di oggi è stata predisposta l'allerta meteo arancione dalla Protezione Civile che raccomanda massima attenzione negli spostamenti (se proprio necessari). Le scuole e gli uffici sono aperti in provincia di Trapani.

