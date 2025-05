Pagoto: "Sì alla base navale della polizia penitenziaria a Favignana"

15/05/2025 20:35:00

"Il Movimento per le Egadi - Pagoto Sindaco" accoglie e condivide l'appello della Uil che chiede ai candidati di impegnarsi per il ripristino della base navale della polizia penitenziaria a Favignana, soppressa con un decreto legislativo del 2016.

"Ringrazio - dice il candidato sindaco Giuseppe Pagoto - il segretario generale della Uilpa Gioacchino Veneziano e accolgo con determinazione il suo appello impegnandomi, se sarò eletto, a proseguire con rinnovato impegno, una giusta battaglia iniziata, insieme, anni fa durante la mia sindacatura. Siamo consapevoli che le pilotine della polizia penitenziaria rappresentano non soltanto uno strumento di trasporto idoneo per gli oltre cento detenuti e per la polizia penitenziaria, ma uno strategico presidio di sicurezza e di protezione civile che contribuisce alla sorveglianza dell'Area marina protetta più estesa d' Europa. Per queste ragioni - conclude - ritengo, ieri come oggi, che la base navale della polizia penitenziaria a Favignana vada ripristinata. Questa è una battaglia che faremo tutti insieme per le Egadi".