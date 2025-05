 Marsala, via Vecchia Mazara ancora allagata."La soluzione non può essere una transenna"

16/05/2025 15:00:00

Ancora una volta, via Vecchia Mazara finisce sott'acqua dopo un acquazzone. È accaduto ieri, 15 maggio, in piena primavera, a conferma di un problema mai risolto. A denunciare la situazione è la signora Valentina, residente da anni nella zona, che affida alla stampa un appello esasperato e diretto anche al sindaco di Marsala.

“Sono Valentina, residente nella via Vecchia Mazara, che continua non solo ad allagarsi tutte le volte che piove, ma dove esplodono continuamente i tombini della rete fognaria”, scrive la cittadina.

Da anni con ogni pioggia intensa, l’intero tratto stradale diventa impraticabile: i tombini non reggono la pressione e scoppiano, riversando in strada liquami maleodoranti. L’unica risposta delle autorità, secondo Valentina, sarebbe una transenna provvisoria per bloccare il traffico, senza però affrontare davvero il nodo del problema.

“Non capisco perché debbano risolvere il problema transennando la strada per un paio di giorni”, aggiunge la signora. “Ringrazio il nostro caro Sindaco per i lavori che sta svolgendo per la nostra amata Marsala, ma non capisco perché non riescano a risolvere una volta per tutte questo grosso problema”.

La cittadina si rivolge direttamente al primo sindaco Grillo, sottolineando che la questione persiste da anni, ma non si sarebbe mai giunti a una soluzione definitiva.

L'appello è chiaro: non servono più rattoppi o soluzioni tampone, ma un intervento serio e strutturale per restituire vivibilità e sicurezza a chi abita e transita in via Vecchia Mazara.

