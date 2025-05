Buongiorno24 del 16 Maggio 2025

16/05/2025 09:25:00

Buongiorno24. Ecco le principali notizie di oggi, 16 maggio 2025.

Appalti truccati alla Provincia di Trapani, dirigente indagato per corruzione

Un’inchiesta della Procura di Agrigento scuote il Libero Consorzio di Trapani: nel mirino l’appalto da 2,3 milioni per la SP 19. Tangenti in contanti, favoritismi e tredici indagati, tra cui un dirigente provinciale.

Incidente sull’A29, paura allo svincolo per Alcamo

Un minibus della Sais Trasporti diretto a Palermo si è incastrato tra i guardrail della bretella autostradale. Due dei cinque passeggeri a bordo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale ad Alcamo. Il tratto è stato temporaneamente chiuso.

Mazara, crollano due solai in una palazzina: nessun ferito

Momenti di paura ieri mattina a Mazara del Vallo per il crollo di due solai in una palazzina di via Pisa n. 38. A cedere è stato prima il solaio della camera da letto al primo piano, che ha trascinato giù anche quello sottostante. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

"Ritirava ricette mediche per Messina Denaro, è un mafioso": chiesta condanna a 12 anni per Andrea Bonafede

La Procura generale ha chiesto in appello una condanna a 12 anni per Andrea Bonafede (classe 1969), quasi il doppio della pena ricevuta in primo grado per favoreggiamento. Secondo gli inquirenti avrebbe fatto da tramite per circa 140 richieste mediche destinate al boss latitante Matteo Messina Denaro.

Trapani, i rettori europei si incontrano per Erasmus+

Nove rettori e delegati delle università partner di Forthem, l'alleanza europea guidata da UniPa, si sono incontrati ieri a Trapani per avviare nuove collaborazioni formative. Grazie a 14 milioni di euro di fondi Erasmus+ per i prossimi quattro anni, gli studenti trapanesi potranno ottenere crediti formativi in tutta Europa, restando iscritti a Palermo.

Trapani, solidarietà delle consigliere comunali a Rosalia D’Alì dopo le frasi sessiste di Antonini

Le consigliere comunali di Trapani esprimono "piena solidarietà" all'assessora Rosalia D’Alì, dopo le frasi sessiste pronunciate dal presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, durante una trasmissione televisiva: «Serve rispetto nelle istituzioni. Basta allusioni che minano la dignità delle persone, in particolare delle donne impegnate nelle istituzioni».

