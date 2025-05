Violenza a Birgi, confermato l'arresto per rapina: i Carabinieri trovano coltello, bastone, droga e una pistola artigianale

16/05/2025 12:00:00

C'è ora anche una nota ufficiale dei Carabinieri a confermare quanto Tp24 ha raccontato nei giorni scorsi: una notte di terrore per un gruppo di giovani nei pressi dei locali della zona kite, a Birgi, tra Marsala e Trapani, si è conclusa con l'arresto di un 21enne marsalese accusato di rapina aggravata e detenzione illegale di arma.

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio, intorno alle 4 del mattino. Secondo quanto comunicato dai Carabinieri della Compagnia di Marsala, una ragazza, in auto con degli amici, è stata bloccata da un altro veicolo. Il conducente di quest’ultimo è sceso brandendo un coltello da cucina e un bastone, ha infranto i vetri della macchina e, sotto minaccia, si è fatto consegnare denaro, un telefono cellulare e capi di vestiario.

L’aggressore è poi fuggito, ma i militari dell’Arma, allertati e giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a rintracciarlo in breve tempo presso la sua abitazione. Qui hanno trovato non solo la refurtiva e le armi utilizzate nell’assalto, ma anche 11 grammi di marijuana e una pistola calibro 22 di fabbricazione artigianale, completa di 13 cartucce e detenuta illegalmente.

Il giovane — già noto nella movida marsalese per comportamenti violenti — è stato tratto in arresto. Il GIP di Marsala ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo pienamente la richiesta della Procura.

Quello di sabato scorso non è un episodio isolato. Sempre nella stessa zona, nei giorni precedenti, si era verificata una rissa che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulle criticità legate alla sicurezza nei luoghi della movida estiva del territorio.