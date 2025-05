Salemi, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: muore un pensionato di 84 anni

16/05/2025 16:51:00

Tragedia questa mattina sulla strada statale 188, nei pressi di Salemi. Un uomo di 84 anni, agricoltore in pensione, ha perso la vita in un violento incidente stradale. L’anziano era alla guida della sua Fiat Punto quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guardrail.

Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’incidente potrebbe esserci stato un malore improvviso. L’uomo, che si trovava da solo in auto, è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per lui non c’era già più nulla da fare.

L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per regolare il traffico, rimasto bloccato a lungo in entrambe le direzioni. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri, che stanno cercando di chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.