16 Maggio: vertice flop per l'Ucraina, altri 120 morti a Gaza, tensioni in Libia

16/05/2025 07:09:00

E' il 16 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri a Istanbul non c’erano né Putin, né Trump, né Zelens’kyj. Il presidente ucraino, quando ha visto che tutti disertavano, s’è fermato da Erdoğan ad Ankara. Oggi è previsto il confronto tra le delegazioni, ma Trump fa sapere che «non succederà nulla finché non incontrerò Putin»

• Sempre in Turchia, ma ad Antalya, Mark Rutte ha chiesto ai Paesi della Nato di arrivare al 5% del pil per la Difesa. L’Italia ha appena raggiunto il 2

• In Medio Oriente Trump ha chiuso accordi per 3.600 miliardi, ha ricevuto in dono un aereo, ballato sulle note di Ymca e s’è tolto le scarpe per entrare in moschea

• Per Trump l’accordo con l’Iran «è vicino». Forse. Ma anche se dovesse andare in porto, non piacerà a Netanyahu

• Ancora raid israeliani su Gaza. I morti sarebbero 120. Hamas dice che sta trattando con gli Stati Uniti. Gli americani negano

• Tensioni in Libia. Le truppe di Haftar potrebbero tornare a Tripoli. Sono cento gli italiani già tornati a casa. Intanto la Cpi ha chiesto l’arresto di al-Maṣrī

• «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi». Questo uno dei 280 sms che Paola Cappa inviò a un amico di Milano poco dopo l’omicidio della cugina Chiara Poggi. Oggi l’incidente probatorio.

• Tre donne morte in un giorno. Una uccisa dal fidanzato che stava lasciando, un’altra dall’ex, un’altra ancora dalla nuora. Morta in diretta social, in Messico, anche una influencer di 23 anni

• Un preside di Genova è stato preso a pugni da una mamma

• Un marocchino ha dato di matto in un pronto soccorso di Battipaglia. Si è denudato e ha fatto la pipi nella sala d’attesa

• Jasmine Paolini ha conquistato la finale degli Internazionali di Roma. Sabato affronterà la vincente tra Gauff e Zheng. Ottimo anche Sinner, che batte Ruud per 6-0, 6-1 e vola in semifinale

• Nell’appartamento di Leone XIV sarà pronto fra un mese. Ieri il Papa ha fatto la sua prima nomina e ha sentito Giorgia Meloni. I due hanno parlato di pace e intelligenza artificiale. La premier poi è volata in Albania

• Nel primo trimestre 2025 nell’Eurozona il pil è cresciuto dello 0,3 per cento. Anche l’Italia registra un +0,3 per cento

• Bankitalia ha vinto la causa contro i Savoia per i gioielli in deposito: 6.732 brillanti e 2.000 perle, per un totale di quasi 2 mila carati e un valore di 30 milioni

• È stata commissariata per caporalato la Valentino Bags Lab, una società del gruppo Valentino. Sfruttava ragazze cinesi

• L’America’s Cup 2027 si svolgerà a Napoli. Per l’occasione l’area di Bagnoli verrà completamente riqualificata

• A Torino l’inaugurazione del Salone del libro, tra bambini che affollano gli stand, la fila infinita per Erin Doom, la gentilezza di Giuli e le proteste dei Pro-Pal

• Rasmus Paludan, il danese noto per aver bruciato il Corano, è stato espulso dall’Italia. Voleva partecipare al Remigration Summit 2025

• Al processo di P. Diddy è stato mostra il video dell’aggressione alla ex fidanzata Casandra Ventura: «Mi afferrava, mi spingeva giù, mi colpiva alla testa, mi prendeva a calci

• La cattedrale di Terni ha vietato l’ingresso a cani di qualsiasi taglia a «causa dei padroni incivili»

• Emma Teresa Meneghetti, l’anziana di 82 anni uccisa da un ragazzo di 15, sarebbe morta perché s’era rifiutato di aiutato a scappare di casa

• Il calciatore francese dell’Udinese Oumar Solet è accusato di violenza sessuale di gruppo. Lui nega e parla di rapporto consensuale

• Kaden Groves ha vinto in volata la sesta tappa del Giro d’Italia

• Fiorello, furioso per la fuga di notizie, potrebbe rimandare il nuovo programma di Radio 2

• Tutto pronto per la finale dell’Eurovision. Ieri sono stati scelti gli altri artisti che si sfideranno domani sera

• A Cannes arrivano i gilets jaunes, le violenze della polizia, le accuse di stupro e Angelina Jolie

Titoli

Corriere della Sera: Oggi il vertice, insulti Mosca-Kiev

la Repubblica: Mosca-Kiev / trattativa / tra veleni

La Stampa: Ucraina, la beffa di Istanbul

Il Sole 24 Ore: Powell: «Tassi alti ancora a lungo»

Avvenire: Riserve sulla pace

Il Messaggero: Ucraina, vertice verso il flop

Il Giornale: Insulti e accuse / Pace lontana / tra Mosca e Kiev

Leggo: Tra Kiev e Mosca volano insulti

Qn: Russia-Ucraina, vertice flop / Il negoziato parte in salita

Il Fatto: Tajani a Fi: «Proporzionale / e 55% a chi arriva primo»

Libero: Martellate sulla giustizia

La Verità: Regaliamo soldi anche alla Jolie e a Polanski

Il Mattino: Napoli a gonfie vele

il Quotidiano del Sud: Istanbul, il vertice / delle poltrone vuote

il manifesto: Silenzio / di bomba

Domani: Farsa sulla pelle dell’Ucraina / Il metodo Trump è un fallimento