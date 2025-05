Trapani: il tour tra cultura, gusto e natura conquista i buyer internazionali

16/05/2025 10:05:00

Quattro giorni intensi tra cultura, natura, enogastronomia e benessere hanno incantato 18 buyers internazionali e giornalisti specializzati, protagonisti di un educational tour alla scoperta delle meraviglie della Sicilia Occidentale. Un’esperienza immersiva promossa dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale che ha puntato a valorizzare l’autenticità e la varietà dell’offerta turistica del territorio, segnando un importante passo nella commercializzazione delle proposte locali.

Il viaggio ha condotto gli ospiti tra borghi storici, siti archeologici, musei, saline, città d’arte e cantine, offrendo un panorama completo delle opportunità turistiche dell’area. Dai paesaggi mozzafiato del golfo di Castellammare a Scopello, dalle atmosfere suggestive di San Vito Lo Capo e Mazara del Vallo, fino al fascino culturale di Erice, Trapani e Gibellina, il tour ha messo in luce una destinazione in grado di attrarre viaggiatori in ogni stagione dell’anno.

«Abbiamo proposto numerosi itinerari e registrato grande entusiasmo – ha commentato Rosalia D’Alì, presidente del Distretto –. È stata un’iniziativa importante che ha richiesto una sinergia concreta tra gli operatori del territorio: strutture ricettive, ristoratori, guide e produttori locali. Ringrazio tutti i soci, i tecnici e gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. La Sicilia Occidentale è una destinazione completa e autentica, pronta ad accogliere visitatori da tutto il mondo».

Il tour ha coinvolto operatori turistici provenienti da paesi strategici per l’incoming, tra cui Regno Unito, Canada, Paesi Bassi, Svezia, Romania, Turchia e Polonia. Mentre i buyers hanno esplorato le varie proposte in tre itinerari dedicati, i giornalisti di carta stampata, radio e riviste specializzate hanno seguito un percorso a prevalente taglio culturale, con visite ai musei di Mozia, Trapani, Gibellina e al celebre Museo del Satiro danzante di Mazara del Vallo.

Obiettivo centrale dell’iniziativa è stato quello di creare un contatto diretto tra domanda e offerta turistica, favorendo nuove opportunità commerciali per circa 80 operatori locali. Un risultato concreto, inserito nel più ampio percorso di trasformazione del Distretto da DMO (Destination Marketing Organization) a DMC (Destination Management Company), già visibile nel nuovo portale turistico "West of Sicily", ricco di esperienze e pacchetti tematici.

Con questa iniziativa, la Sicilia Occidentale consolida il proprio posizionamento come destinazione d’eccellenza per il turismo culturale, naturalistico, outdoor e del benessere, proiettandosi sempre più come meta internazionale capace di coniugare autenticità e qualità dell’accoglienza.