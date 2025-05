Turismo esperienziale: la bellezza della Sicilia Occidentale incanta operatori da tutto il mondo

16/05/2025 12:25:00

Un tour di quattro giorni tra borghi di pietra dorata, sentieri vista mare, degustazioni DOC e tesori museali ha stregato 18 buyers internazionali e una pattuglia di giornalisti di settore, aprendo ufficialmente la fase di commercializzazione del prodotto “West of Sicily”.

Dal silenzio sospeso dell’isola di Mozia agli archi maestosi di Segesta, dai tramonti rosa delle saline alla vivacità di Mazara del Vallo, gli ospiti hanno assaggiato in anteprima un menù di esperienze che mescola turismo culturale, del benessere, outdoor ed enogastronomia – le parole-chiave della nuova strategia del Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

«Abbiamo messo in campo un lavoro di squadra che dà respiro a tutto il comparto, dagli albergatori ai ristoratori e a tutti coloro che operano nel settore», spiega la presidente Rosalia D’Alì. « Il supporto dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico, dei soci e degli sponsor tecnici che hanno collaborato è stato decisivo per la buona riuscita della manifestazione e per questo li ringrazio sentitamente. Abbiamo dimostrato che l’area della Sicilia occidentale è una destinazione unica in cui i turisti possono venire tutto l’anno».

Tre programmi paralleli hanno cucito insieme archeologia, natura attiva e sapori tipici: trekking sull’agro ericino, wine tasting tra le vigne marine, pedalate sul Golfo di Castellammare, visite guidate ai musei di Gibellina, Trapani e al Museo del Satiro. Reporter di stampa, radio e riviste hanno raccontato i Misteri di Trapani ed Erice, mentre i compratori provenienti da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia, Belgio, Regno Unito, Croazia e Canada hanno incontrato in sessioni B2B circa ottanta operatori del territorio, testando pacchetti su misura per mercati di corto e lungo raggio.

Il Distretto, in trasformazione da DMO a DMC, ha già raccolto sul proprio portale centinaia di pacchetti modulabili. Il fam trip appena concluso, innescando l’incontro diretto fra domanda e offerta, segna la svolta operativa: la Sicilia Occidentale non è più solo una promessa, ma un prodotto competitivo che unisce lifestyle mediterraneo, sport all’aria aperta e arte millenaria in un unico, emozionante racconto di viaggio.