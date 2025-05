Con lo scooter contro il guardrail: muore un motociclista di 35 anni

17/05/2025 15:04:00

Un uomo di 35 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter.

L'incidente è avvenuto nella notte lungo la Strada Statale che collega Catania a Paternò, nel territorio comunale di Misterbianco. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo a due ruote è finito violentemente contro il guardrail. L’impatto è stato fatale: il motociclista è morto sul colpo, senza che i soccorsi potessero fare nulla per salvarlo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Tenenza di Misterbianco, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.