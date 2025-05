Volley: il primo appuntamento dei Play Off per il Marsala Volley si gioca oggi a Cesena

17/05/2025 09:03:00

Iniziano i Play Off promozione del Campionato serie B1 di Volley femminile per l’EnoDoro Marsala Volley di Coach Lino Giangrossi che per questo primo appuntamento, di sabato 17 maggio con inizio alle ore 15:00, dovrà recarsi in trasferta a Cesena per affrontare la locale Angelini Elettrodomestici di Coach Cristiano Lucchi terza classificata nel girone C di questa terza serie nazionale. Ci vorrà una concentrazione uguale, se non superiore, alla positiva trasferta di Modica in cui il roster ha giocato, consapevole dei propri mezzi, un’ottima pallavolo. Una prima difficile sfida per capitan Varaldo e compagne che da una settimana si preparano ad affrontare le cesenati coscienti che, anche se il primo obiettivo stagionale societario della qualifica nei Play Off promozione è stato raggiunto, adesso, il traguardo di un primo passaggio del turno è più vicino se consideriamo che il ritorno lo giocheranno nel proprio fortino del Palazzetto dello Sport San Carlo con il vantaggio del Golden Set casalingo in caso di parità tra le due sfide.

“Siamo cariche e contente di affrontare un momento così importante per noi, dichiara la capitana Barbara Varaldo. Questa settimana abbiamo preparato molto bene questo match. Anche se sappiamo perfettamente che sia noi che loro non siamo arrivate qui per caso, vogliamo iniziare con il piede giusto questi Play Off”. “Il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto – dichiara Coach Lino Giangrossi. E’ stato importante giungere secondi in classifica per giocarci l’eventuale Golden Set in casa. Vorrei che giocassimo come a Modica per provare ad arrivare in fondo a questi Play Off". Il match si giocherà sabato 17 maggio 2025 presso la Palestra Polivalente di Bertinoro e verrà diretto dal Sig. Gabriele Farnesi coadiuvato dalla Sig.ra Giada Alessandra Fiori. L’eventuale diretta streaming della sfida verrà comunicata sul profilo facebook “Marsala Volley”.