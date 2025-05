Ex saline di via Virgilio, il Comitato Trapani Verde accoglie il possibile vincolo R4: «Così stop definitivo al cemento»

18/05/2025 11:15:00

La probabile classificazione R4, massimo grado di pericolosità idraulica, per le ex saline di via Virgilio ha incassato il plauso del Comitato Trapani Verde, da anni in prima linea contro la cementificazione dell’area. In un comunicato firmato dal referente, Antonio Musmeci Catania, il comitato ricorda la petizione popolare da oltre 570 firme e ribadisce la proposta di un Parco della Salina. Di seguito il testo integrale diffuso dal gruppo civico.

«Questa ipotesi rappresenta un importante passo avanti verso l'accoglimento delle richieste che il nostro comitato porta avanti con determinazione. Già nel 2025, la nostra petizione popolare, forte di oltre 570 firme (puoi firmare qui: https://chng.it/w6ZTZjwrt8), aveva chiaramente espresso la necessità di porre un freno definitivo alla cementificazione dell'area, proponendo in alternativa la creazione di un Parco della Salina, un parco urbano integrato che celebri la storica industria del sale di Trapani. Invitiamo ancora i cittadini a sostenere questa visione votando al seguente link: https://forms.gle/47vYRQGYxQcV68XQ7

Tuttavia, non possiamo esimerci dal sottolineare la preoccupante indifferenza mostrata dalla maggior parte della politica locale nei confronti di questa vitale questione. Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, attraverso comunicazioni dirette e indirette (comunicati stampa) al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali, solo il Partito Socialista e il Movimento 5 Stelle hanno dimostrato una reale attenzione alle nostre istanze. La recente approvazione del progetto di realizzazione del sottopasso ferroviario, nonostante i rischi idrogeologici evidenti, ne è una chiara dimostrazione.

Qualora la relazione Technital dovesse confermare il livello di pericolosità idraulica più elevato (R4), ciò comporterebbe un vincolo stringente che impedirebbe definitivamente ogni ulteriore tentativo di lottizzazione nell'area. Inoltre, si imporrebbe la realizzazione di vasche di laminazione per chiunque intenda intervenire, garantendo così una maggiore sicurezza per la collettività. Riportiamo in allegato 1 le aree soggette a relazione R4 e le aree da noi indicate come spazio per un parco urbano (All. 2)

Nel frattempo, speriamo che il Comune proceda nei tempi nel caricare i progetti sulla piattaforma ReNDIS per non perdere i fondi regionali a tutela della comunità e del territorio.

Il Comitato Trapani Verde continuerà a vigilare attentamente sull'evolversi della situazione, ribadendo la propria ferma volontà di tutelare il territorio e promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e rispettoso della sua identità storica e ambientale.

Il Referente del Comitato

Avv. Antonio Musmeci Catania»