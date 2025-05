 Marsala: si cerca Vasco, un gattino smarrito a Sappusi

18/05/2025 17:30:00

È scomparso mercoledì 14 maggio intorno alle 22 nella zona di Sappusi, alle spalle della chiesa, Vasco, un gatto nero sterilizzato di 9 anni. La sua padrona racconta che quella sera era scesa a buttare la spazzatura e, a sua insaputa, il gatto l’ha seguita fuori casa. Rientrando, ha chiuso il portone senza accorgersi che Vasco era rimasto fuori.

Solo la mattina successiva, non trovandolo per la consueta razione di croccantini, si è resa conto dell’accaduto. “Mi sono accorta che non era in casa e ho subito capito che era uscito e si era perso”, racconta la proprietaria. Purtroppo, il 15 maggio ha piovuto intensamente e questo potrebbe aver disorientato ulteriormente l’animale.

Vasco non ha microchip né collarino, è tutto nero, sterilizzato e ha un piccolo dettaglio riconoscibile: gli manca un po’ di pelo sulla pancia. La sua famiglia è estremamente preoccupata perché Vasco è molto amato e potrebbe essere spaventato e nascosto da qualche parte.

C’è stato un avvistamento recente presso la farmacia Fici in Corso Gramsci. La padrona è corsa sul posto e ha confermato che si trattava di Vasco: “Era visibilmente smagrito, spaventato e non si lasciava avvicinare”.

Chiunque abbia informazioni o avvistamenti è pregato di contattare urgentemente i numeri: Barbara: 388 7585518 - Christian: 348 8678363